Tiene 79 años, la atropellaron cuando intentaba cruzar la calle y ahora lucha por su vida

La esquina de la Capital en la que la mujer de 79 años que se encuentra en estado crítico fue atropellada.

Este martes por la mañana, en la esquina de General Acha y 25 de Mayo, en Capital, el conductor de un automóvil atropelló a una mujer de 79 años que intentaba cruzar la calle.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, tras el impacto el chofer intentó huir del lugar. Sin embargo, un grupo de efectivos policiales logró detenerlo a tiempo.

La víctima fue identificada como Rosa Manuela Elizondo. Según relataron, la mujer caminaba por la zona y, al momento de cruzar la calle, un Fiat Gran Siena (cuyo conductor no fue identificado oficialmente) dobló en la esquina y la embistió.

Luego del hecho, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia subaracnoidea y politraumatismos. Posteriormente, fue derivada al Hospital Privado, donde permanece internada en Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.

Su sobrina, quien dio a conocer lo sucedido, aseguró a Tiempo de San Juan: “Mi tía era una persona muy activa, caminaba todo el día y hoy se encuentra en estado crítico, luchando por su vida. Queremos que se haga justicia”.