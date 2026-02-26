Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

Un procedimiento encabezado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas terminó con un hombre detenido y el secuestro de dos armas de fuego en San Martín.

El operativo se llevó a cabo este miércoles, alrededor de las 21:30, en una vivienda ubicada en calle Godoy Cruz y Cortínez, en la localidad de La Puntilla. La medida fue ordenada por el juez de Garantías Roberto Montilla.

Durante el allanamiento, el personal policial procedió al hallazgo y secuestro de una escopeta calibre 16, marca Centauro; una pistola calibre .765, marca Beretta; y dos cartuchos calibre 16. Las armas se encontraban en el interior de la casa.

El propietario de las armas sería Eduardo Romero, de 73 años, y quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.