Un diseñador industrial sanjuanino fue condenado por tener material sexual de menores, pero no irá preso

José Luis Galdeano , de 38 años y de profesión diseñador industrial , admitió este miércoles ante la jueza de Garantías, Flavia Allende , que tenía material sexual de menores en su cuenta de Google y aceptó ser condenado en un juicio abreviado.

El fiscal Nicolás Alvo , el ayudante fiscal Federico Pereyra de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el abogado defensor Juan Sebastián Pontoriero y el imputado Galdeano llegaron a un acuerdo en el que este último aceptaba la pena de un año de prisión condicional. Los términos fueron presentados a la magistrada, quien lo condenó a la pena pactada por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales explícitas, en perjuicio de menores no identificados.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 10.57.30 Juez de Garantías Flavia Allende

El ayudante fiscal Pereyra manifestó en la audiencia que Galdeano se dedica a desarrollar software y que el reporte en su contra fue realizado en los últimos meses. Desde Buenos Aires dieron a conocer que en la cuenta de Google del acusado había dos archivos de menores en actividad sexual; precisamente un video y una imagen (esta última de una menor de 13 años).

WhatsApp Image 2026-02-26 at 10.57.31 (1) Abogado defensor Juan Sebastián Pontoriero

Estas imágenes quedaron guardadas en su almacenamiento de Google el pasado 29 y 30 de octubre de 2025. Un dato relevante en este hecho es que al condenado le secuestraron diferentes dispositivos electrónicos de uso propio, entre celulares y computadoras portátiles. La jueza resolvió que todos fueran sanitizados y que no vuelvan a manos de Galdeano, sino que sean donados a entidades benéficas.