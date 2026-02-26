jueves 26 de febrero 2026

Judiciales

Un diseñador industrial sanjuanino fue condenado por tener material sexual de menores, pero no irá preso

Al responsable, de 38 años, le secuestraron varios dispositivos electrónicos, como celulares y notebooks. Todos serán restaurados de fábrica y se donarán a entidades benéficas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Galdeano, el condenado por tenencia de material sexual de menores.

José Luis Galdeano, el condenado por tenencia de material sexual de menores.

José Luis Galdeano, de 38 años y de profesión diseñador industrial, admitió este miércoles ante la jueza de Garantías, Flavia Allende, que tenía material sexual de menores en su cuenta de Google y aceptó ser condenado en un juicio abreviado.

El fiscal Nicolás Alvo, el ayudante fiscal Federico Pereyra de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el abogado defensor Juan Sebastián Pontoriero y el imputado Galdeano llegaron a un acuerdo en el que este último aceptaba la pena de un año de prisión condicional. Los términos fueron presentados a la magistrada, quien lo condenó a la pena pactada por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales explícitas, en perjuicio de menores no identificados.

El ayudante fiscal Pereyra manifestó en la audiencia que Galdeano se dedica a desarrollar software y que el reporte en su contra fue realizado en los últimos meses. Desde Buenos Aires dieron a conocer que en la cuenta de Google del acusado había dos archivos de menores en actividad sexual; precisamente un video y una imagen (esta última de una menor de 13 años).

Estas imágenes quedaron guardadas en su almacenamiento de Google el pasado 29 y 30 de octubre de 2025. Un dato relevante en este hecho es que al condenado le secuestraron diferentes dispositivos electrónicos de uso propio, entre celulares y computadoras portátiles. La jueza resolvió que todos fueran sanitizados y que no vuelvan a manos de Galdeano, sino que sean donados a entidades benéficas.

