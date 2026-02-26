Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Un exportero del Ministerio de Educación y supuesto entrenador de hockey sobre patines es investigado por las denuncias de dos jóvenes trans, a quienes supuestamente engañó, encerró en su casa de Santa Lucía e intentó violar. Los ataques habrían ocurrido por separado, en octubre y noviembre pasados. El sujeto no fue detenido, pero ya fue imputado por el delito de abuso sexual, dado que en ambos casos alcanzó a agredirlas sexualmente.

El ahora sospechoso es Jorge Luis Peña , de 65 años, un vecino de Santa Lucía que afirmó que trabajó de portero del Ministerio de Educación, señalaron fuentes judiciales. En las redes sociales se presenta como director técnico de hockey sobre patines. El hombre tuvo que presentarse en los últimos días en Tribunales para informarse de la imputación en su contra y de los hechos que le atribuyen la fiscal Claudia Ruíz Carignano y el ayudante fiscal Omar Galiano, de la UFI CAVIG , en perjuicio de dos jóvenes de la comunidad LGBTIQ+.

Ellas tienen 18 y 19 años y denunciaron a Peña el 4 de noviembre último. La primera de ellas conoce al sujeto por medio de su familia. Esta joven contó en la UFI CAVIG que, a mediados de octubre de 2025, cuando aún tenía 17 años, el exportero fue a ver a uno de sus allegados y le dijo que tenía bolsones de mercadería para entregarles.

La presunta víctima relató que lo tomó un acto solidario. Por ese motivo, en esos días ella fue a la casa del hombre y la hizo pasar, pero de inmediato éste cerró la puerta con llave y la dejó encerrada. La denuncia señala que Peña empezó a decirle que lo excitaba y que parecía una mujer. Después se le abalanzó sobre su cuerpo, la tomó por la fuerza, le bajó el pantalón y la sometió a tocamientos mientras intentaba violarla. Ella contó también que se resistió y gritó con todas sus fuerzas, pidiendo auxilio. Esto último alarmó al sujeto, que, acorralado, terminó por abrirle la puerta y la joven escapó de la vivienda.

Por miedo y pudor, y porque creyó que nadie le iba a creer, prefirió guardar silencio sobre el traumático episodio y todo quedó en la nada. Sin embargo, en noviembre ocurrió otro hecho de características similares con una amiga de la joven, también trans.

En el caso interviene la jueza de garantías Celia Maldonado.

Peña volvió a contactarse con la familia de la primera de las chicas y comentó que estaba buscando jóvenes para trabajar en la Fiesta del Sol. Ese tema luego se habló el 3 de noviembre durante una charla en presencia de la amiga, que estaba de visita en su casa y a quien le interesó la idea, ya que se encontraba desocupada y necesitaba trabajar.

Fue así que, el 4 de noviembre, esta otra joven decidió trasladarse hasta la casa de Peña para pedirle trabajo, de acuerdo con la denuncia. El hombre estaba sentado en la puerta de su domicilio cuando ella llegó y le comentó acerca de su necesidad de conseguir empleo.

Según el relato de la muchacha, de 19 años, Peña le dijo que su “socio” estaba adentro de la casa y la invitó a pasar. A poco de entrar, la joven vio que no había nadie más. En esos instantes, el hombre trabó la puerta con llave y comenzó a manosearla, describió una fuente judicial. También le quitó parte de la ropa y la mordió, pero la joven forcejeó y logró quitárselo de encima, según detalló la fiscalía.

El hombre no quiso abrirle la puerta, por lo que la joven llamó por teléfono a una amiga para contarle lo sucedido y que la tenían encerrada, denunció. Finalmente, el exportero optó por dejarla salir.

Todo esto fue expuesto por la fiscal Claudia Ruíz Carignano y el ayudante fiscal Omar Galiano, que remarcaron que el sujeto se aprovechó de la vulnerabilidad de las chicas para atentar contra su integridad sexual. Peña prefirió no declarar, mientras que la defensora oficial Cecilia Mut pidió que se mantuviera la libertad del exempleado público.

La jueza de garantías Celia Maldonado hizo lugar al pedido de la fiscalía en cuanto a la imputación del delito de abuso sexual simple -dos hechos- y fijó el plazo de un año para la investigación penal preparatoria, a la vez que resolvió que continúe en libertad. Esto dio vía libre al avance de la causa contra el exportero. Por otra parte, se le prohibió acercarse o comunicarse por cualquier medio a las denunciantes y a sus familias.