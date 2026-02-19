Denunció al primo caucetero por abuso sexual, a los seis meses se arrepintió y la causa penal ahora se cerró

Después de un año de investigación, la Justicia tuvo que cerrar una causa penal por presunto ataque sexual como consecuencia de que la misma víctima se arrepintió y no quiso seguir con la acción penal contra el presunto agresor. Ella había asegurado que su primo caucetero la agarró en su negocio y la manoseó, pero ahora todo eso quedó en la nada y terminaron sobreseyendo al sospechoso.

El hombre, de apellido Torres y de 45 años, fue sobreseído total y definitivamente este jueves en una audiencia en Tribunales en la que estuvieron presentes su defensor, el abogado César Jofré, y el fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG. Justamente, fue este último el que realizó el pedido y el juez de garantías Guillermo Adárvez resolvió a favor del comerciante caucetero.

image El fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG.

En la audiencia, el fiscal recordó que la causa se inició el 31 de enero de 2025, cuando la chica de 18 años radicó la denuncia en la UFI CAVIG. De acuerdo con el relato de la muchacha, el hecho ocurrió el 21 de enero del 2025, alrededor de las 16, en el negocio de su primo materno en Caucete.

image El abogado César Jofré, el defensor.

En su primera declaración, la joven dijo que el hombre le expresó que estaba “muy linda” y “muy rica”, le tocó el cabello y le manifestó que quería estar con ella y “hacerla mujer”. Según su relato, el comerciante la tomó del brazo y le tocó los pechos por encima de la ropa. Ella afirmó que lo empujó y salió corriendo a su casa.

image Juez de garantías Guillermo Adárvez.

La formalización de la causa se concretó el 23 de julio de 2025 y el sospechoso fue imputado del delito de abuso sexual simple. Sin embargo, el 22 de julio la joven ya había comunicado telefónicamente que no quería continuar con la denuncia por tratarse de un conflicto familiar.

El 21 de octubre reiteró su decisión al ser notificada nuevamente. Y el 28 de octubre, en un nuevo informe psicológico, pidió la interrupción del proceso. Dijo que no quería generar más problemas familiares y que el imputado ya no la molestaba. Con ese escenario, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento, que fue concedido este jueves 19 de febrero.