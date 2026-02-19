El viernes promete un alivio al calor veraniego en San Juan

Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.

La jornada de este 20 de febrero en la ciudad de San Juan tendrá un clima que alternará entre cielos parcialmente nublados y períodos con más sol, sin expectativas de lluvias significativas, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 21 °C, con vientos leves del este que irán acompañando el transcurso del día. Hacia el mediodía y la tarde, la sensación térmica ascenderá y se estima que la máxima alcanzará los 30 °C, valores que se ubican dentro de lo habitual para estas fechas de verano y que permitirán desarrollar actividades al aire libre sin la intensidad extrema de días anteriores.

Por la noche, el descenso será moderado y el ambiente se mantendrá templado, con registros cercanos a 22 °C, lo que favorecerá un descanso más confortable para los sanjuaninos que vienen de jornadas calurosas en lo que va del mes. El cielo permanecerá con nubosidad variable pero estable, y la humedad será baja, garantizando una visibilidad buena durante toda la jornada.

Compartí esta nota en redes sociales:







