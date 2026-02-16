lunes 16 de febrero 2026

Reunión clave

La CGT define hoy si convoca a un paro general por la Reforma Laboral

El encuentro será virtual y podría derivar en una huelga nacional la próxima semana. La medida sería en rechazo al debate del proyecto en la Cámara de Diputados.

Por Agencia NA
(Foto: Archivo NA)

(Foto: Archivo NA)

La central obrera define este lunes si convoca a una huelga nacional en rechazo al debate del proyecto en Diputados.

La conducción de la CGT se reunirá este lunes desde las 11 en un encuentro virtual clave para definir si convoca a un paro general la próxima semana, en rechazo a la Reforma Laboral que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados tras haber obtenido media sanción en el Senado.

La decisión se tomará en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los gremios, que cuestionan varios puntos centrales del proyecto.

Qué se define en la reunión

Los cotitulares de la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— encabezarán el encuentro virtual en el que se evaluará la convocatoria a una huelga nacional.

En los últimos días, el propio Jerónimo había anticipado el clima interno:

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

Puertas adentro de la central obrera aseguran que ya no alcanza con movilizaciones y protestas públicas, y que se necesitan medidas de mayor impacto.

Cuándo podría ser el paro

Según trascendió, la CGT podría llamar a un paro general el mismo día en que comience el debate en Diputados, lo que se estima podría ocurrir el miércoles 18 o jueves 19.

La medida buscaría presionar al Congreso en plena discusión parlamentaria.

Los puntos que generan rechazo

Entre los aspectos de la Reforma Laboral que provocaron mayor resistencia sindical se encuentran:

  • Cambios en las indemnizaciones

  • Modificaciones en la jornada laboral

  • Alteraciones en el derecho a huelga

  • Nuevas reglas sobre vacaciones

  • Cambios en las licencias por enfermedad o accidentes no laborales

Desde la CGT consideran que el proyecto afecta derechos adquiridos y altera el equilibrio en las relaciones laborales.

Con este escenario, la reunión de este lunes será determinante para saber si Argentina enfrenta un nuevo paro general en los próximos días.

