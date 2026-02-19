Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones

Oficialmente comenzó el runrún electoral de cara a las elecciones 2027. Con el rumor prácticamente confirmado de que el Gobierno decidirá adelantar las elecciones provinciales del 2027 –muy probablemente- para mayo para evitar arrastres nacionales, hay un municipio que, sobre la base de la conveniencia política, podría tomar el mismo camino. Se trata de Pocito, que está habilitado por la Constitución Provincial para convocar a comicios según lo decida el Ejecutivo municipal. Una situación que no tiene precedentes en San Juan y que solo se intentó realizar una vez, aunque que no logró llevarse a cabo.

Fuentes cercanas al Partido Justicialista (PJ) confirmaron que en el departamento que gobierna Fabián Aballay, también vicepresidente segundo del Partido Justicialista, está dando vuelta la idea de adelantar elecciones municipales. Se analizan factores políticos como el arrastre del presidente Javier Milei a un candidato libertario todavía desconocido (suponiendo que continúe con su imagen positiva en medio de una economía fluctuante y que no da a respuestas a la gente de pie). Sin embargo, hay otra variable que tiene más peso: la potencial candidatura de Laura Palma .

La ministra de Gobierno fue candidata a diputada en segundo término en las elecciones del 2025, lo que sirvió como trampolín para hacer conocer su imagen en el territorio provincial y, sobre todo, en Pocito, donde fue concejal durante el período 2019-2023. Cabe destacar que la funcionaria ya manifestó su deseo de ser candidata en el departamento. “Si los vecinos de Pocito me quieren como intendenta, voy a estar”, dijo en el programa Off the record, de Tiempo Streaming.

Si Aballay logra correr las elecciones y despegarlas de las provinciales, en las que San Juan deberá elegir nuevamente gobernador, diputados, intendente y concejales, se sacaría un peso de encima. Dicho mal y pronto, "evitaría" que la imagen del gobernador Marcelo Orrego le sume votos a Palma.

En medio de todo esto, todavía falta confirmar cuál será el sistema electoral que regirá en las próximas elecciones. Actualmente rige el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) y, aunque corrió un fuerte rumor de que podría quedarse como sistema de votación, pero con algunos cambios, fue el propio Orrego quien salió a decir que iban a construir uno nuevo de cero. Todo esto deberá solucionarse en este 2026, lo más rápido posible si es que se decide adelantar los comicios para mayo.

Una decisión que intentó hacerse una vez, pero no se pudo

Si Pocito decide adelantar las elecciones, sería la primera vez que se haga en San Juan. Pero no la primera vez que se intente. Actualmente, solo los municipios de primera categoría tienen la potestad de convocar a elecciones: Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Pocito y Caucete. Todos cuentan con Carta Orgánica Municipal.

El antecedente más cercano fue en el 2007. El por entonces intendente Vicente Mut decidió convocar a elecciones para el 12 de agosto de ese año, adelantándose a las provinciales de ese momento que iban a ser en octubre.

El argumento público fue evitar que la agenda departamental quedara eclipsada por la elección de gobernador o presidente, pero la decisión tuvo fuerte impacto político: intendentes de Calingasta, Valle Fértil y Jáchal evaluaron replicar el adelantamiento electoral.

Ante ese escenario y la posibilidad de que varios municipios opositores desdoblaran sus comicios, el entonces gobernador José Luis Gioja resolvió anticipar también las elecciones provinciales. Como consecuencia, en Santa Lucía, la estrategia no dio resultado para Mut, quien perdió los comicios frente a Aníbal Fuentes, el candidato del giojismo.

El adelantamiento municipal de elecciones, una práctica ya utilizada en Mendoza

El corrimiento de las elecciones municipales es una práctica habitual en la vecina Mendoza. De hecho, este domingo 22 de febrero seis departamentos irán a las urnas: Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En todos los casos se elegirán concejales para los respectivos Concejos Deliberantes, aunque San Rafael presenta una particularidad aún sujeta a definiciones: el Ejecutivo comunal impulsa que también se voten 24 convencionales municipales para avanzar en la redacción de una nueva Carta Orgánica departamental que declare la autonomía municipal.