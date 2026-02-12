Hallan un aire acondicionado que había sido robado en Pocito

Un aire acondicionado que había sido sustraído en Pocito fue recuperado en las últimas horas gracias a un operativo llevado adelante por la Brigada de Investigaciones Oeste. Por el momento no hay personas detenidas en la causa.

Insólito Su aire acondicionado dejó de funcionar de la nada en su casa de Chimbas: se lo habían robado

La intervención se dio en el marco de una serie de robos en barrios privados del departamento, modalidad que había generado preocupación entre los vecinos. A partir de esos hechos, los pesquisas desplegaron una investigación.

Ese trabajo permitió localizar el domicilio donde se encontraba uno de los equipos denunciados como robados. Al ser entrevistada por los efectivos, la mujer que tenía el aire acondicionado manifestó haberlo adquirido sin conocer su procedencia ilícita y lo entregó voluntariamente, poniéndose a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones Oeste y la UFI Delitos Contra la Propiedad, sin que se descarten nuevas medidas judiciales en los próximos días.