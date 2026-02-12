jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Hallan un aire acondicionado que había sido robado en Pocito

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Oeste. No hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
aire

Un aire acondicionado que había sido sustraído en Pocito fue recuperado en las últimas horas gracias a un operativo llevado adelante por la Brigada de Investigaciones Oeste. Por el momento no hay personas detenidas en la causa.

Lee además
su aire acondicionado dejo de funcionar de la nada en su casa de chimbas: se lo habian robado
Insólito

Su aire acondicionado dejó de funcionar de la nada en su casa de Chimbas: se lo habían robado
buscaban droga y encontraron el botin de un robo: debera pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis

La intervención se dio en el marco de una serie de robos en barrios privados del departamento, modalidad que había generado preocupación entre los vecinos. A partir de esos hechos, los pesquisas desplegaron una investigación.

Ese trabajo permitió localizar el domicilio donde se encontraba uno de los equipos denunciados como robados. Al ser entrevistada por los efectivos, la mujer que tenía el aire acondicionado manifestó haberlo adquirido sin conocer su procedencia ilícita y lo entregó voluntariamente, poniéndose a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones Oeste y la UFI Delitos Contra la Propiedad, sin que se descarten nuevas medidas judiciales en los próximos días.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 18.27.17
Temas
Seguí leyendo

Un desconocido abandonó una moto al ver a la policía en Rawson: el rodado no está denunciado como robado

Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía

Detienen al "Droguita" Capital, el menor implicado en varios hechos delictivos

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Golpe a delincuentes profesionales: secuestran una moto que había sido robada en Mendoza

Hay fecha para el juicio a los cuatro federales acusados de robar $20.000.000 a un camionero en Vallecito

Delincuentes se llevaron un televisor y ventiladores de un centro de salud de 25 de Mayo

Se fue de vacaciones y cuando volvió encontró saqueada su casa en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García
Empaque bajo parral. La modalidad permite cosechar y acondicionar la uva de mesa en el mismo viñedo, reduciendo manipulación, deshidratación y costos para los productores sanjuaninos.
Pedido histórico

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Las carnicerías de San Juan preparan un nuevo aumento (foto ilustrativa). 
Atención

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis