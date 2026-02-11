Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este jueves 12 de febrero dos proyectos clave. Uno de ellos es la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años y el otro, es el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este último, que “entró por la ventana” en el temario y no tuvo demasiado tiempo para ser discutido, generó polémica en el Bloque Justicialista por la variedad de posturas al respecto, ya que hay quienes están taxativamente en contra y quienes se permiten otra postura. De este lado de la vereda estarán los diputados peronistas por San Juan, Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica, que le darán el OK al acuerdo.

Pese a que la mayoría de los legisladores de su bloque están en contra, desde el entorno de los diputados sanjuaninos confirmaron que ambos lo votarán positivamente por considerarlo bueno para la economía sanjuanina. Es que este convenio le otorga a la Argentina acceso preferencial a un mercado de 700 millones de consumidores, permitiendo reducir aranceles en sectores clave.

Para San Juan, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre una ventana estratégica en dos de sus principales motores productivos: el vino y la minería. En el sector vitivinícola, la eliminación de aranceles al vino argentino y el reconocimiento de 96 indicaciones geográficas y expresiones tradicionales como “reserva” y “gran reserva” representan un respaldo concreto para las bodegas, que podrán competir en mejores condiciones dentro de un mercado de 450 millones de habitantes.

En minería, el impacto también sería significativo, ya que la quita de aranceles a minerales críticos como el cobre y el litio mejora la competitividad exportadora y acelera el desarrollo de proyectos. En ese contexto, cobra especial relevancia Vicuña, uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo ubicado en territorio sanjuanino.

De esta manera, según lo asegurado por sus respectivos entornos, votarán a favor del acuerdo. Algunos de sus compañeros de bloque, en cambio, aseguraron que este convenio no beneficia a la Argentina y profundiza la "primarización de la economía".

El voto afirmativo de los legisladores sanjuaninos a un proyecto económico en contraposición con la postura mayoritaria de su bloque no sería un hecho distintivo. Ya ocurrió con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, cuando la diputada Chica acompañó la iniciativa junto a Walberto Allende y Fabiola Aubone. En aquella oportunidad, la mayoría del espacio votó en contra, incluido el senador Sergio Uñac en la Cámara Alta.

Cómo votarán la baja de imputabilidad

Como ya adelantó Tiempo de San Juan, tanto Andino como Chica votarán en contra de la Ley Penal Juvenil, por considerar que la baja de imputabilidad es insuficiente para paliar el delito juvenil.