miércoles 11 de febrero 2026

Los discursos de los tres senadores sanjuaninos en el debate de la reforma laboral: entre recuerdos de la "década ganada" y críticas al kirchnerismo

María Celeste Giménez Navarro y Sergio Uñac rechazaron la iniciativa del Gobierno nacional y advirtieron sobre pérdida de derechos y falta de un plan productivo, mientras que el libertario Bruno Olivera defendió la reforma como una herramienta para dar previsibilidad y reducir la litigiosidad laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
senadores

El Senado fue escenario este miércoles del debate por la reforma laboral. En este contexto, los tres senadores nacionales por San Juan expusieron posiciones en torno al proyecto impulsado por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei. Mientras Celeste Giménez Navarro y Sergio Uñac, ambos del Bloque Justicialista, rechazaron el proyecto, el libertario Bruno Olivera lo defendió y cargó contra el kirchnerismo.

La senadora María Celeste Giménez Navarro ratificó su voto negativo y calificó la iniciativa como “un retroceso histórico” para los trabajadores. Sostuvo que responde a exigencias del FMI y afirmó que desde la asunción de Javier Milei “se perdieron 270 mil puestos de trabajo registrados” en el país.

En clave local, advirtió que más de 700 trabajadores privados podrían quedar sin empleo en San Juan y atribuyó la situación a decisiones del Gobierno nacional. “El problema no son los trabajadores, sino un plan de gobierno que ya fracasó”, afirmó. Cerró su intervención apelando a su historia personal y reivindicando los años del kirchnerismo en materia de empleo.

Desde la vereda opuesta, el senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, defendió la reforma al señalar que la legislación actual generó “juicios laborales con montos imposibles de pagar” y “miedo a contratar”.

Aseguró que la nueva norma busca dar “reglas claras”, reducir la litigiosidad y brindar previsibilidad, especialmente a las pymes. También destacó la creación de un fondo para el pago de indemnizaciones y la formalización de trabajadores de plataformas digitales.

Olivera aprovechó su discurso para cuestionar al kirchnerismo. “Que estén en contra nos confirma que vamos por el buen camino”, lanzó, y respondió a Axel Kicillof al afirmar que “repugnantes fueron los números con los que terminó su gobierno”.

Por su parte, Sergio Uñac también votó en contra y planteó que cualquier modernización laboral debe estar acompañada por un plan de inversión y desarrollo productivo. “Modernizar sin una estrategia de inversión es construir sobre la arena”, sostuvo.

El senador sanjuanino puso como ejemplo el cierre de un hotel en la provincia en plena temporada por falta de turistas y cuestionó qué respuesta se dará a los trabajadores despedidos si la ley se aprueba.

