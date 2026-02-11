miércoles 11 de febrero 2026

Discusión

San Juan debate: dos abogados sanjuaninos pusieron sus puntos de vista sobre la baja de la edad de imputabilidad

El proyecto que se debatirá este jueves en Diputados propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y reabre una discusión sensible sobre delito juvenil, prevención y reinserción. En ese marco, Tiempo de San Juan reunió a los abogados Marcelo Arancibia y César Jofré para analizar el impacto de la iniciativa desde una mirada local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.36.47 PM

Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá la Ley Penal Juvenil, que plantea la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, aunque el oficialismo no descarta insistir para que el piso se ubique en los 13. El proyecto vuelve a poner en el centro de la escena una discusión sensible: cómo responder frente al delito juvenil sin descuidar la reinserción social ni las garantías constitucionales.

En ese contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate con dos reconocidos abogados de la provincia, Marcelo Arancibia y César Jofré, quienes expusieron miradas diferentes sobre una reforma que divide aguas tanto en el plano jurídico como en el político.

Durante el intercambio, Arancibia sostuvo que la iniciativa tiene más motivaciones ideológicas que sustento empírico y advirtió que las estadísticas no muestran una incidencia determinante de menores de 16 años en delitos graves. A su entender, bajar la edad de imputabilidad no resolverá el problema de la inseguridad y puede profundizar la criminalización de sectores vulnerables si no está acompañada de una fuerte inversión estatal en educación, contención y políticas de prevención. También cuestionó los discursos de “populismo punitivo” y remarcó que cualquier reforma debe respetar los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

Jofré, por su parte, consideró que el debate no puede darse como reacción a casos emblemáticos y planteó que la discusión debe enmarcarse en una política de Estado de largo plazo. Señaló que no alcanza con modificar la edad de imputabilidad si no se definen claramente los lugares de detención, los tribunales competentes y los mecanismos de reinserción. Además, puso el foco en la pérdida de valores sociales y culturales como un factor clave para entender el fenómeno del delito juvenil.

Ambos coincidieron en que la prevención es un punto central y que la reinserción social no puede quedar en un segundo plano. También señalaron que en San Juan la situación difiere de la que se observa en grandes centros urbanos, aunque reconocieron que la provincia no está exenta del crecimiento de la conflictividad.

Video

Embed - Baja de la edad de imputabilidad: el debate desde San Juan

