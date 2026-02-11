miércoles 11 de febrero 2026

Conflicto

Santa Fe: Pullaro reconoció como "justo" el reclamo policial y anunció un fuerte aumento de salarios

La fuerte protesta de los policías santafesinos derivó en un importante aumento salarial anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Además, quedarían sin efecto los pases a disponibilidad.

Por Agencia NA
image

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este miércoles que el reclamo policial en esa provincia fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”, por lo que anunció un incremento salarial que será efectivizado a través de un decreto.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.

El mandatario provincial explicó que "hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos".

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

Por otra parte, se anularían los pases a disponibilidad de decenas de policías que habían sido castigados por la protesta.

Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno en Rosario.

