miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Santa Fe: los policías escupieron y agredieron al jefe de la fuerza en Rosario

El jefe de la policía rosarina, Luis Maldonado, fue agredido por sus subordinados que manifestaban por mejoras salariales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los efectivos de la Policía de Santa Fe agredieron y escupieron hoy al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

Lee además
santa fe: policias se manifestaron en la casa de gobierno en reclamo salarial
Reclamo

Santa Fe: policías se manifestaron en la Casa de Gobierno en reclamo salarial
en santa fe, 20 policias seran pasados a disponibilidad tras los incidentes
Reclamos

En Santa Fe, 20 policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes

El oficial se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, en la avenida Ovidio Lagos 5250, con el objetivo de entablar un diálogo con los agentes.

Sin embargo, el intento no resultó a raíz de que los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, motivo por el que debió regresar a la sede de la Policía

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, habóia instado a los uniformados a que cesen con las protestas y se reincorporen al servicio para garantizar “la seguridad de los santafesinos y rosarinos”, a la vez que aseguró que saldrían “en lo inmediato de la disponibilidad”.

A su vez, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, anunció un incremento salarial para los agentes al ratificar que “los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”.

Temas
Seguí leyendo

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Se agrava la situación con la policía en Rosario: corte de calles y sirenazo

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Insólito: un ministro cordobés se sometió a una fuerte descarga eléctrica para probar la nueva arma de su policía

Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
puja caliente en upcn san juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones
Villa vs Savoca

Puja caliente en UPCN San Juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

Exportaciones: San Juan exportó 3.078 hectolitros de vino y 1.863 toneladas de mosto concentrado en enero de 2026, según datos del INV.
Datos del INV

En vinos, pierde terreno; en mosto es protagonista: así arrancan el 2026 las exportaciones sanjuaninas

Por Elizabeth Pérez
Doble tragedia en Ruta 40: rechazan el planteo de fiscalía y todo se define en un juicio ordinario
Corte de Justicia

Doble tragedia en Ruta 40: rechazan el planteo de fiscalía y todo se define en un juicio ordinario

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente video
Tiempo de verano en San Juan

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial

Atención: sigue el corte nocturno en la Ruta 141 y Vialidad trabaja a contrarreloj para habilitar un camino alternativo
Servicio

Atención: sigue el corte nocturno en la Ruta 141 y Vialidad trabaja a contrarreloj para habilitar un camino alternativo