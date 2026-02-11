Santa Fe: los policías escupieron y agredieron al jefe de la fuerza en Rosario

Los efectivos de la Policía de Santa Fe agredieron y escupieron hoy al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

El oficial se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, en la avenida Ovidio Lagos 5250, con el objetivo de entablar un diálogo con los agentes.

Sin embargo, el intento no resultó a raíz de que los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, motivo por el que debió regresar a la sede de la Policía

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, habóia instado a los uniformados a que cesen con las protestas y se reincorporen al servicio para garantizar “la seguridad de los santafesinos y rosarinos”, a la vez que aseguró que saldrían “en lo inmediato de la disponibilidad”.

A su vez, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, anunció un incremento salarial para los agentes al ratificar que “los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”.