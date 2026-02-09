Insólito: un ministro cordobés se sometió a una fuerte descarga eléctrica para probar la nueva arma de su policía

En un hecho que se volvió viral rápidamente, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, decidió someterse personalmente a la descarga del guante G.L.O.V.E CD3 durante un acto oficial en la Jefatura de Policía. El funcionario buscó demostrar la efectividad de esta nueva herramienta de letalidad reducida que se incorporará a la fuerza provincial, argumentando que “no hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. En ese caso sería el gobernador, pero como no lo tengo, voy a probar yo” . Antes de recibir la descarga en vivo frente a las cámaras de televisión, Quinteros admitió que era su primera vez realizando esta prueba y señaló que “hay que comprobar los elementos que se le dan a la policía para que pueda ejercer su labor en la calle” .

La reacción del ministro al recibir el impacto eléctrico fue inmediata, llegando a caer de rodillas por el efecto del dispositivo diseñado para generar una parálisis muscular momentánea sin efectos permanentes. Al recuperar la compostura, el titular de la cartera de seguridad describió la sensación física con crudeza al afirmar que “no se aguanta. Lo había visto en los videos. Uno siente una descarga eléctrica fuerte que va desde la mano hasta el hombro, como 10 mil ‘Magiclick’ al mismo tiempo, y hace que uno no pueda tener fuerza para otra cosa” . Minutos después del episodio, el funcionario ratificó la utilidad del equipo indicando que aún sentía una pequeña molestia en el brazo pero que consideraba al dispositivo como algo “muy efectivo” .

- El ministro de seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros probó en vivo el guante eléctrico, el nuevo mecanismo para detener delincuentes. Y este fue el resultado. pic.twitter.com/9ea9D4mS5m — Vía Szeta (@mauroszeta) February 9, 2026

El guante G.L.O.V.E CD3 forma parte de un plan integral de modernización que incluye también cascos de protección balística nivel RB3, gas pimienta y nuevo armamento para los uniformados. Según explicó el propio Quinteros, este equipamiento representa una “incorporación de tecnología en armas no letales o letalidad reducida” y detalló que el guante se mantiene apagado hasta que es activado manualmente desde un módulo en la muñeca del agente. Sobre su funcionamiento técnico, el ministro remarcó que “cuando toma contacto con la piel produce un shock eléctrico que es fuerte” y aclaró que, a diferencia de otros sistemas como las pistolas Taser, el efecto no es prolongado sino que deja solo una leve molestia posterior.

El uso inicial de estos guantes eléctricos estará destinado a unidades especiales, como el grupo ETER, y se prevé su utilidad en situaciones de proximidad física, forcejeos o reducciones en espacios cerrados. Quinteros justificó la necesidad de estas herramientas mencionando que se han duplicado los casos de intervenciones con personas que atraviesan crisis de salud mental o consumos conflictivos. Asimismo, el funcionario destacó que esta tecnología es valorada por “policías de menor contextura que el aprehendido”, permitiéndoles actuar en situaciones de extrema violencia con un medio que, por el momento, se encuentra en etapa de prueba y entrenamiento.