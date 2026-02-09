lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Insólito: un ministro cordobés se sometió a una fuerte descarga eléctrica para probar la nueva arma de su policía

Como el Gobernador no estaba para el testeo, el ministro decidió ser el conejo de indias oficial de la fuerza. Entre espasmos musculares y transmisiones en directo, el funcionario justificó el sacrificio humano argumentando que no hay nada mejor que probar en carne propia lo que se le entrega a la tropa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un hecho que se volvió viral rápidamente, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, decidió someterse personalmente a la descarga del guante G.L.O.V.E CD3 durante un acto oficial en la Jefatura de Policía. El funcionario buscó demostrar la efectividad de esta nueva herramienta de letalidad reducida que se incorporará a la fuerza provincial, argumentando que “no hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. En ese caso sería el gobernador, pero como no lo tengo, voy a probar yo”. Antes de recibir la descarga en vivo frente a las cámaras de televisión, Quinteros admitió que era su primera vez realizando esta prueba y señaló que “hay que comprobar los elementos que se le dan a la policía para que pueda ejercer su labor en la calle”.

Lee además
en san juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policias y se usaran en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia.
Seguridad

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

La reacción del ministro al recibir el impacto eléctrico fue inmediata, llegando a caer de rodillas por el efecto del dispositivo diseñado para generar una parálisis muscular momentánea sin efectos permanentes. Al recuperar la compostura, el titular de la cartera de seguridad describió la sensación física con crudeza al afirmar que “no se aguanta. Lo había visto en los videos. Uno siente una descarga eléctrica fuerte que va desde la mano hasta el hombro, como 10 mil ‘Magiclick’ al mismo tiempo, y hace que uno no pueda tener fuerza para otra cosa”. Minutos después del episodio, el funcionario ratificó la utilidad del equipo indicando que aún sentía una pequeña molestia en el brazo pero que consideraba al dispositivo como algo “muy efectivo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mauroszeta/status/2020889928758919384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020889928758919384%7Ctwgr%5E3776f39aa4bb9055a9db0167651c3b20ffd1df33%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Finsolito-ministro-cordoba-testeo-vivo-el-guante-electrico-video-n618723&partner=&hide_thread=false

El guante G.L.O.V.E CD3 forma parte de un plan integral de modernización que incluye también cascos de protección balística nivel RB3, gas pimienta y nuevo armamento para los uniformados. Según explicó el propio Quinteros, este equipamiento representa una “incorporación de tecnología en armas no letales o letalidad reducida” y detalló que el guante se mantiene apagado hasta que es activado manualmente desde un módulo en la muñeca del agente. Sobre su funcionamiento técnico, el ministro remarcó que “cuando toma contacto con la piel produce un shock eléctrico que es fuerte” y aclaró que, a diferencia de otros sistemas como las pistolas Taser, el efecto no es prolongado sino que deja solo una leve molestia posterior.

El uso inicial de estos guantes eléctricos estará destinado a unidades especiales, como el grupo ETER, y se prevé su utilidad en situaciones de proximidad física, forcejeos o reducciones en espacios cerrados. Quinteros justificó la necesidad de estas herramientas mencionando que se han duplicado los casos de intervenciones con personas que atraviesan crisis de salud mental o consumos conflictivos. Asimismo, el funcionario destacó que esta tecnología es valorada por “policías de menor contextura que el aprehendido”, permitiéndoles actuar en situaciones de extrema violencia con un medio que, por el momento, se encuentra en etapa de prueba y entrenamiento.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Un policía sanjuanino quedó en la mira por violencia: su ex denunció que la tiró por las escaleras

Impactante video: una policía atropelló a un ladrón que quiso robar en plena autopista

Caputo celebró y pidió: "Todos a llevar sus ahorros al banco"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el salto de facundo valentin a lla, ¿que decision tomara el pj?
En la mira

Tras el salto de Facundo Valentín a LLA, ¿qué decisión tomará el PJ?

Por Florencia García

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataques callejeros

En dos días, asaltaron a dos choferes de Uber motos en el mismo barrio conflictivo de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles
Transporte público

En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegarán al paro nacional del próximo miércoles

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia
Tragedia

Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia

Los útiles escolares en San Juan, con fuerte presencia Made in China.
Relevamiento

Canasta escolar en San Juan: lo importado presiona los precios a la baja pero sacrifica la calidad