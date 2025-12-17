miércoles 17 de diciembre 2025

Abordaje oficial

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, detalló los ejes a los que se apuesta para el próximo año, buscando dotar a cada agente de seguridad en la calle con cámara corporal y arma no letal, además de potenciar el control unificado con Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el Gobierno Provincial consideran positivo el avance en materia de seguridad, destacando una disminución del delito en un 10% en San Juan, ubicando a la provincia por debajo de la media nacional. En este marco, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, habló de un plan ambicioso para 2026 que prioriza el fortalecimiento de la tecnología y la presencia policial en las calles.

En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia.
Seguridad

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios
se viene un edificio sanjuacino: asi sera el innovador puesto fronterizo unico que modernizara la seguridad entre san juan y mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Delgado explicó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el plan de seguridad para 2026 se centrará en potenciar los tres ejes de gestión que han marcado la labor en los últimos dos años. El primer eje es el fortalecimiento de la proximidad del agente de seguridad con el ciudadano sanjuanino. Para lograr esto, se prevé el ingreso de más agentes en la Policía y el Servicio Penitenciario, aunque el número definitivo dependerá de los recursos que determine el Ministro de Economía a fin de año. El segundo pilar es la analítica compartida y la mayor colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal y la Policía Provincial, un trabajo que ya se realiza "de forma eficaz" y seguirá profundizándose.

El tercer eje, y el que recibirá la mayor inversión de acuerdo con los planes, es la tecnología aplicada a la prevención del delito. Delgado aseguró que habrá una gran inversión por parte del Gobierno Provincial en esta área, incluyendo la compra de más cámaras, más pistolas Taser y mayor equipamiento para la Policía de San Juan.

El plan de seguridad para 2026 tiene un objetivo de equipamiento sin precedentes para el personal operativo en la calle. La idea es que cada policía en la calle tenga una Taser y una cámara corporal.

El Secretario Delgado especificó el requerimiento de 1.500 Taser. Y argumentó que "y la cámara corporal que es muy interesante porque eso da garantía al policía de cómo accionar y también garantía al ciudadano porque sabe que el agente de policía en la calle también está registrando su actividad". Se estima que se requerirán también alrededor de 1.500 cámaras corporales, ya que esa es la cantidad de personal operativo que se encuentra en la calle.

image

Potenciación de la videovigilancia y controles unificados

En materia de cámaras de seguridad fijas, el requerimiento presupuestario para 2026 asciende a 300 cámaras más. Delgado destacó que esta cifra será evaluada de acuerdo a la disponibilidad de fondos, pero que la meta es seguir fortaleciendo la red de videovigilancia. Recordó que se pasó de tener 200 cámaras en servicio cuando asumió la gestión orreguista, a alcanzar 530, con el objetivo de llegar a 560 antes de que finalice el año, lo que demuestra la constante inversión en esta área. La ventaja de la compra de más cámaras es que responde a las necesidades y requerimientos de los vecinos surgidos en los conversatorios con los distintos departamentos.

Además de las cámaras, la tecnología se enfocará en la inteligencia y el control fronterizo. Se planea la implementación de lectores de patentes, lo que fortalecerá la conectividad con la base de datos nacional. La ventaja de este sistema es que permitirá, al ingresar a los controles, detectar automáticamente si hay personas o vehículos con problemas con la ley o la justicia.

Finalmente, el 2026 tiene como meta lograr el control unificado con Mendoza. Como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, este proyecto ya está en marcha, con la provincia vecina a punto de realizar el llamado a licitación, y el objetivo es que el control unificado comience a funcionar durante el próximo año.

Embed - El paso al paso del funcionamiento de una pistola Taser

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

"Me gusta lo que está pasando": esto dijo un multimillonario con inversiones en San Juan

Relojes, mucha ropa y hasta un juego de comedor completo: mirá todo lo que le secuestraron a una banda de ladrones en San Juan

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan

San Martín fue distinguido nuevamente en el Premio Provincial a la Calidad

Orrego celebró el avance de una agenda para que provincias como San Juan recuperen el control de sus recursos naturales

Guerra contra los sapitos más famosos de San Juan, un vandalismo que no da tregua

¿Mesa adentro porque llueve?: qué dice el pronóstico para la noche del 24 de diciembre en San Juan

