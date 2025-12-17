En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

En el Gobierno Provincial consideran positivo el avance en materia de seguridad, destacando una disminución del delito en un 10% en San Juan, ubicando a la provincia por debajo de la media nacional. En este marco, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado , habló de un plan ambicioso para 2026 que prioriza el fortalecimiento de la tecnología y la presencia policial en las calles.

Adiós a San Carlos y Jocolí Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Delgado explicó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el plan de seguridad para 2026 se centrará en potenciar los tres ejes de gestión que han marcado la labor en los últimos dos años. El primer eje es el fortalecimiento de la proximidad del agente de seguridad con el ciudadano sanjuanino. Para lograr esto, se prevé el ingreso de más agentes en la Policía y el Servicio Penitenciario, aunque el número definitivo dependerá de los recursos que determine el Ministro de Economía a fin de año. El segundo pilar es la analítica compartida y la mayor colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal y la Policía Provincial, un trabajo que ya se realiza "de forma eficaz" y seguirá profundizándose.

El tercer eje, y el que recibirá la mayor inversión de acuerdo con los planes, es la tecnología aplicada a la prevención del delito. Delgado aseguró que habrá una gran inversión por parte del Gobierno Provincial en esta área, incluyendo la compra de más cámaras, más pistolas Taser y mayor equipamiento para la Policía de San Juan.

El plan de seguridad para 2026 tiene un objetivo de equipamiento sin precedentes para el personal operativo en la calle. La idea es que cada policía en la calle tenga una Taser y una cámara corporal.

El Secretario Delgado especificó el requerimiento de 1.500 Taser. Y argumentó que "y la cámara corporal que es muy interesante porque eso da garantía al policía de cómo accionar y también garantía al ciudadano porque sabe que el agente de policía en la calle también está registrando su actividad". Se estima que se requerirán también alrededor de 1.500 cámaras corporales, ya que esa es la cantidad de personal operativo que se encuentra en la calle.

image

Potenciación de la videovigilancia y controles unificados

En materia de cámaras de seguridad fijas, el requerimiento presupuestario para 2026 asciende a 300 cámaras más. Delgado destacó que esta cifra será evaluada de acuerdo a la disponibilidad de fondos, pero que la meta es seguir fortaleciendo la red de videovigilancia. Recordó que se pasó de tener 200 cámaras en servicio cuando asumió la gestión orreguista, a alcanzar 530, con el objetivo de llegar a 560 antes de que finalice el año, lo que demuestra la constante inversión en esta área. La ventaja de la compra de más cámaras es que responde a las necesidades y requerimientos de los vecinos surgidos en los conversatorios con los distintos departamentos.

Además de las cámaras, la tecnología se enfocará en la inteligencia y el control fronterizo. Se planea la implementación de lectores de patentes, lo que fortalecerá la conectividad con la base de datos nacional. La ventaja de este sistema es que permitirá, al ingresar a los controles, detectar automáticamente si hay personas o vehículos con problemas con la ley o la justicia.

Finalmente, el 2026 tiene como meta lograr el control unificado con Mendoza. Como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, este proyecto ya está en marcha, con la provincia vecina a punto de realizar el llamado a licitación, y el objetivo es que el control unificado comience a funcionar durante el próximo año.