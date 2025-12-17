Guerra contra los sapitos más famosos de San Juan, un vandalismo que no da tregua

El vandalismo no da tregua y los tradicionales sapos de la Plaza 25 de Mayo sufran daños más de una vez por semana.

Una situación que genera bronca se repite de manera constante en pleno corazón de la ciudad. Se trata de los actos de vandalismo contra la fuente y, en particular, contra los tradicionales “sapitos” de la plaza 25 de Mayo, espacio que se forma parte de los pocos vestigios que aún conserva San Juan con las mismas características que tenía antes del terremoto que devastó gran parte de la provincia en 1944.

Según comentaron quienes están a cargo del mantenimiento del lugar, los daños se producen principalmente en los picos ubicados en la boca de los sapitos, por donde salen los chorros de agua hacia el interior de la fuente. Estos destrozos se registran con una frecuencia mayor a una vez por semana.

image

El principal daño consiste en que, de manera intencional, algunas personas presionan los picos de los sapos de bronce hasta romperlos. Esto provoca que el agua comience a salir por los bordes de las esculturas y se derrame hacia el piso de la plaza, lo que puede generar deterioro en las baldosas del espacio público.

image

Desde el área municipal indicaron que los ataques se producen, principalmente, durante la tarde-noche, cuando se concentra una gran cantidad de personas en el lugar, y también durante la madrugada.

image

En ese sentido, empleados municipales aseguraron que durante la mañana de este miércoles se encontraban reparando una de las figuras dañadas. Además, señalaron que intentan arreglar los desperfectos cada vez que se producen, con el objetivo de evitar que la situación se agrave.

image

Aun así, los rastros del agua cayendo por zonas inadecuadas ya han dejado marcas oscuras tanto en la base de los sapos como en los bordes de la fuente, evidenciando el impacto constante del vandalismo sobre este patrimonio histórico de la ciudad.