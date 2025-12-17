San Juan apunta al 100% de colectivos con aire acondicionado y se prepara para la suba del boleto en enero

Como sistema de transporte público de San Juan , la Red Tulum avanza hacia una modernización integral con la mirada puesta en 2026, estableciendo metas de confort para los usuarios. El Secretario de Transporte, Marcelo Molina, adelantó las novedades, confirmando que la mejora continua del servicio no es solo un objetivo, sino una obligación puesta en la ley del sector que acaba de ser aprobada en la Legislatura local.

La modernización de las unidades de transporte colectivo es un eje central de la gestión orreguista, dijo. Aunque este año se incorporó el doble de unidades que el anterior, el principal reto de cara a 2026 es que "no nos vayan a quedar para el verano del 27 unidades sin aire acondicionado", según dijo el funcionario este miércoles en Radio Colón.

Para hacer realidad este recambio acelerado de unidades y la incorporación de tecnología, fue importante modificar la Ley de Transporte. Molina explicó que se cambió la forma en la que las empresas de colectivo se pueden financiar "incorporando el leasing con la finalidad de que los procesos de recambio unidades de la incorporación de tecnología y de la financiación para este rubro sean más aceleradas". Este proceso también impulsa la adopción de una matriz energética más económica y menos contaminante, ya que algunas empresas han comenzado a incorporar unidades a GNC.

Además de la renovación de la flota, el control de la eficiencia del servicio será una herramienta directa para el pasajero. Se generará un tablero de control de eficiencia.

"Los pasajeros van a poder valorar y nos van a poder en tiempo real dar información para que los ajustes que nosotros tengamos que tener los podamos hacer en ese momento", destacó Molina.

De la SUBE a Google Maps

En cuanto a las mejoras en la experiencia de viaje, la Secretaría viene trabajando intensamente en la digitalización, que aborda desde el pago del pasaje hasta la planificación del recorrido. Molina recordó que la dificultad para pagar el colectivo era un gran inconveniente para los usuarios, lo cual se ha solucionado con la carga a bordo y la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito, débito, QR o billeteras virtuales. Asimismo, se implementa la campaña de la SUBE digital, que permite a los usuarios bajar la tarjeta a su teléfono para que sea "más fácil para acreditar y porque todos los beneficios ya están en en la SUBE digital".

La integración tecnológica más relevante para la planificación de viajes es el trabajo con Google Maps. Los recorridos de Red Tulum ya se encuentran en una etapa "estática" en esta plataforma, pero la meta es alcanzar la fase dinámica, donde el usuario podrá ver el colectivo venir en tiempo real. Molina detalló el alcance de este avance, resaltando que la elección de esta plataforma se debe a que ya viene precargada en la mayoría de los dispositivos y es de uso masivo: "hay un trabajo con Google que estamos haciendo, donde no solo se va a ver los horarios de los colectivos, va a haber sugerencias de las aplicaciones para el transporte de taxi, sugerencias de precio, los cortes de calle, vamos a hacer un gran avance. Google Maps ya viene por defecto en todos los teléfonos y que es de fácil uso y que casi todos los usuarios la conocen puedan trabajar sobre ella y y tener acceso a la información de manera más directa".

Inminente aumento en el precio del boleto

A pesar de las mejoras y la modernización, una de las consultas recurrentes de los sanjuaninos es el costo del pasaje. Molina confirmó que, debido al contexto económico nacional, habrá un ajuste en la tarifa durante el mes de enero.

El secretario argumentó la inevitabilidad de esta medida, ligada directamente al proceso inflacionario: "Es así. El hecho es de que el país no ha salido del proceso de inflación y mientras no salga del proceso de inflación las tarifas se tienen que ir ajustando porque los costos van aumentando. Entonces, seguramente para el mes de enero tendremos la tarifa. Estamos terminando con los últimos detalles del monto de cuánto es el valor de la tarifa". Si bien no quiso adelantar cifras específicas, el ajuste es un hecho que impactará el bolsillo de los usuarios a comienzos del 2026.

Servicio de verano y control de la SUBE escolar

Con la finalización del ciclo escolar el 19 de diciembre, el sistema de transporte aplicará reducciones estratégicas en su servicio. Molina explicó que la reducción se aplica principalmente porque la mayor demanda se concentra en los escolares.

El trabajo de reducción se enfocará en aquellas líneas que registran mayor demanda para "tratar de que la frecuencia de las mismas no se vea tan afectada". Las líneas con frecuencias más espaciadas (por ejemplo, las que circulan cada 20 minutos) no sufrirán cambios.

En este contexto de verano, la Secretaría implementará estrictos controles sobre la SUBE escolar, que ahora debe estar nominada a nombre del usuario. Molina señaló que esta medida busca ordenar el sistema, ya que se había detectado un uso indebido de los beneficios: "hemos detectado que subió un compañerito y le pasaba tres o cuatro viajes a la vez porque el compañerito que no tenía la SUBE viajaba, se subían y andaban tramos cortos. Vamos a empezar con sistemas de orden y control".

Horarios especiales para Navidad y Año Nuevo

image

Una de las grandes novedades es la confirmación de que habrá servicio de colectivos los días 25 de diciembre y 1 de enero, replicando y ampliando la experiencia piloto del año pasado. Esta decisión se tomó en conversación con el sector gremial para asegurar la disponibilidad del servicio.

Sin embargo, habrá ajustes en los horarios pensando en la seguridad y el descanso de los trabajadores. Tanto el 24 como el 31 de diciembre, el servicio se cortará a las 22:00 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el servicio arrancará a las 9:00 de la mañana.

Molina aclaró que el inicio tardío del servicio responde a una medida de seguridad planteada por el sector sindical, evitando inconvenientes con aquellos que hayan "festejado de más" en las primeras horas de la mañana. El servicio estará disponible para aquellos que deseen visitar a familiares o necesiten movilizarse después de las fiestas. Además, se hizo un llamado a la responsabilidad social, pidiendo a los sanjuaninos que, si consumen alcohol durante las celebraciones, utilicen el sistema de taxi o remís para el regreso al hogar, confiando su vida a los profesionales del volante.