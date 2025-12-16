Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Sorpresa total hubo este lunes en la mañana en las inmediaciones de un reconocido hotel de Capital. Mucha presencia policial se congregó en esta propiedad ubicada por Avenida España entre Mitre y Santa Fe y esta situación tiene un porqué. Fuentes judiciales manifestaron que se llevó a cabo una medida judicial por una causa de abuso sexual que está siendo investigada por UFI ANIVI.

Fuentes del caso manifestaron que s e llevó a cabo un allanamiento en este lugar y se hizo una i nspección ocular para verificar el lugar donde habría ocurrido este ultraje sexual.

La presencia policial fue porque estuvo presente el presunto autor del hecho, Mario Paco Ibarra, que está preso desde el pasado 14 de agosto imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven sanjuanina de 22 años que tiene retraso madurativo leve.

image

Para la fiscalía, Ibarra llevó engañada a la chica y la violó, ya que ella se negó en tener relaciones sexuales. Versión diferente a la que tiene la defensora oficial Sandra Leveque, en la que su cliente manifiesta que sí ingresó al hotel, que era la primera vez que lo hacía porque no vive acá, sino que es oriundo de Mendoza.

Desde esta parte dijeron que fue muy difícil marcar el hotel, ya que Ibarra no conocía a la provincia. Luego, en el interior del hotel, él señaló la habitación que usaron, jurando que fue una relación consentida.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.34.38

Cuando el hecho se dio a conocer con la formalización en agosto de este año, se supo que Ibarra conoció a la muchacha a través de TikTok y se vino a la provincia. Estuvieron en la casa de la chica, la familia le abrió las puertas para que se quedara a dormir. Al otro día los dos se fueron al parque. Ibarra después la llevó a un hotel alojamiento y la violó.

La Cámara Gesell (entrevista videograbada) fue crucial para fiscalía porque empezó a investigarse como un abuso sexual simple, pero la joven al ser entrevistada el hecho era más grave. La ayudante fiscal de UFI ANIVI manifestó en esa ocasión: "La chica en Cámara Gesell repitió como 20 veces que la dejara ir y que no quería tener relaciones".

La preventiva era por 4 meses, se vencía este diciembre pero fue extendida por otros dos meses.

Cuando fue la formalización, Ibarra habló y expresó entre otras cosas: “Yo la respeté. Fue normal y así tuvimos relaciones. Yo no abusé de ella”, comenzó diciendo. Luego dijo que no se había dado cuenta que la joven tenía retraso madurativo y manifestó: “Si lo hubiera sabido, no habría tenido relaciones”. Y finalmente, Ibarra manifestó: “Me dijo que tuvo relaciones con un compañero de la escuela. Ella me llevó al hotel alojamiento”.