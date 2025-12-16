martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Durante la mañana del lunes hubo un allanamiento en el alojamiento ubicado por Avenida España y llamó la atención de todos los transeúntes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.34.37

Sorpresa total hubo este lunes en la mañana en las inmediaciones de un reconocido hotel de Capital. Mucha presencia policial se congregó en esta propiedad ubicada por Avenida España entre Mitre y Santa Fe y esta situación tiene un porqué. Fuentes judiciales manifestaron que se llevó a cabo una medida judicial por una causa de abuso sexual que está siendo investigada por UFI ANIVI.

Lee además
un mendocino engano por tiktok a una sanjuanina discapacitada, la llevo a un hotel alojamiento y la violo
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
este es alex gabriel, el motociclista que perdio la vida en un choque frontal en chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Fuentes del caso manifestaron que se llevó a cabo un allanamiento en este lugar y se hizo una inspección ocular para verificar el lugar donde habría ocurrido este ultraje sexual.

La presencia policial fue porque estuvo presente el presunto autor del hecho, Mario Paco Ibarra, que está preso desde el pasado 14 de agosto imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven sanjuanina de 22 años que tiene retraso madurativo leve.

image

Para la fiscalía, Ibarra llevó engañada a la chica y la violó, ya que ella se negó en tener relaciones sexuales. Versión diferente a la que tiene la defensora oficial Sandra Leveque, en la que su cliente manifiesta que sí ingresó al hotel, que era la primera vez que lo hacía porque no vive acá, sino que es oriundo de Mendoza.

Desde esta parte dijeron que fue muy difícil marcar el hotel, ya que Ibarra no conocía a la provincia. Luego, en el interior del hotel, él señaló la habitación que usaron, jurando que fue una relación consentida.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.34.38

Cuando el hecho se dio a conocer con la formalización en agosto de este año, se supo que Ibarra conoció a la muchacha a través de TikTok y se vino a la provincia. Estuvieron en la casa de la chica, la familia le abrió las puertas para que se quedara a dormir. Al otro día los dos se fueron al parque. Ibarra después la llevó a un hotel alojamiento y la violó.

La Cámara Gesell (entrevista videograbada) fue crucial para fiscalía porque empezó a investigarse como un abuso sexual simple, pero la joven al ser entrevistada el hecho era más grave. La ayudante fiscal de UFI ANIVI manifestó en esa ocasión: "La chica en Cámara Gesell repitió como 20 veces que la dejara ir y que no quería tener relaciones".

La preventiva era por 4 meses, se vencía este diciembre pero fue extendida por otros dos meses.

Cuando fue la formalización, Ibarra habló y expresó entre otras cosas: “Yo la respeté. Fue normal y así tuvimos relaciones. Yo no abusé de ella”, comenzó diciendo. Luego dijo que no se había dado cuenta que la joven tenía retraso madurativo y manifestó: “Si lo hubiera sabido, no habría tenido relaciones”. Y finalmente, Ibarra manifestó: “Me dijo que tuvo relaciones con un compañero de la escuela. Ella me llevó al hotel alojamiento”.

Temas
Seguí leyendo

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Lo detuvieron tras haber sido denunciado por abuso, no hallaron elementos en su contra y lo liberaron

Seguirá preso el sanjuanino que con una llave de tubos le destrozó la cabeza a su tío tras descubrir un romance con su pareja

Se disfrazaron de policías y asaltaron a un matrimonio en el Médano de Oro

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Ruta 40: quién es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que generó polémica

Abrieron un boquete en una distribuidora de Trinidad y robaron mercadería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico e impactante choque frontal entre dos motos en chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional
Increíble

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

El Mistol, el mejor aceite del país y del mundo. 
Producción regional

San Juan se consolida como líder del aceite de oliva argentino en un ranking internacional