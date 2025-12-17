miércoles 17 de diciembre 2025

En San Juan, 20 aves de distintas especies volvieron a volar en su hábitat natural

Las aves silvestres habían sido recuperadas en diversos operativos contra tenencia ilegal y rehabilitadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grupo de aves recuperadas del cautiverio y rehabilitadas, volvieron a su hábitat natural.

Un grupo de aves recuperadas del cautiverio y rehabilitadas, volvieron a su hábitat natural.

Un total de 20 aves que habían sido rescatadas en distintos procedimientos en San Juan y que fueron rehabilitadas, regresaron a su hábitat natural en un operativo supervisado por la Justicia. La Secretaría de Ambiente concretó la liberación de una segunda tanda de aves silvestres que habían sido secuestradas en distintos procedimientos vinculados a la tenencia ilegal y al tráfico de fauna.

Según dispusieron desde Ambiente, las aves fueron rescatadas en operativos realizados por personal de la Dirección de Conservación y su equipo técnico, en el marco de allanamientos y secuestros efectuados en diferentes puntos de la provincia.

Tras su recuperación, los ejemplares fueron derivados al área protegida La Ciénaga donde realizaron un proceso de rehabilitación y seguimiento hasta alcanzar condiciones óptimas para su liberación.

La suelta de pepiteros de collar, cabecita negra, diucas, canaritos de la sierra y jilgueros dorados, se llevó a cabo en el departamento Sarmiento y contó con la presencia de autoridades judiciales, efectivos de la Policía Rural, personal de la Secretaría de Ambiente y vecinos del lugar, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Cabe recordar que esta acción da continuidad a una primera liberación realizada aproximadamente dos meses atrás, en el que también fueron liberadas veinte aves, como parte de una estrategia sostenida de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron el compromiso de continuar reforzando los controles y las acciones de concientización para desalentar la captura y el cautiverio ilegal de aves. Al mismo tiempo, recordaron que los casos de captura y tráfico de aves pueden denunciarse al 4305057, o enviando un WhatsApp al 264-4305057

