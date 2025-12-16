martes 16 de diciembre 2025

¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Alejandro Savoca anunció sus intenciones de pelearle la secretaría general al referente que está al frente del gremio desde hace más de 40 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alejandro savoca

José "Pepe" Villa sin dudas es uno de los sindicalistas que más tiempo lleva en su puesto. Desde hace 40 años es el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) Seccional San Juan y, a sus 81 años, declaró que aún no hay herederos claros para suplantarlo en su puesto. En este contexto, donde no parecía haber rival para Villa, le apareció una competencia. Se trata de Alejandro Savoca, un afiliado y trabajador de la Obra Social Provincia (OSP) que declaró que el gremio "no puede ser una empresa familiar".

El armado de una alternativa a la conducción de Villa en la UPCN aparece como un desafío, en un sindicato donde desde hace décadas no se registra una competencia interna real. En ese marco, el dirigente Savoca planteó en diálogo con Telesol que “en 40 años pasan muchas cosas” y sostuvo que la permanencia prolongada en la conducción no resulta saludable para una institución.

image
Jos&eacute; "Pepe" Villa.&nbsp;

José "Pepe" Villa.

Desde el espacio disidente impulsan la alternancia y proponen limitar los mandatos a un máximo de dos períodos, con el objetivo de habilitar la renovación dirigencial. En esa línea, Savoca cuestionó el respaldo de Villa a su hija, Laura Villa, como posible secretaria general, al señalar que el sindicato no debe funcionar como "una empresa familiar" y que los cargos deben definirse a través del voto de los afiliados.

Cabe recordar que las elecciones en Upcn están previstas para 2026, aunque aún no se oficializaron las fechas. Habitualmente, la convocatoria se realiza entre marzo y junio.

