Bruno Olivera integrará la comisión clave del Senado para debatir la reforma laboral

El senador sanjuanino de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, fue designado como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, uno de los cuerpos clave para el tratamiento de la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo.

La definición se dio este martes, luego de que el oficialismo y sus aliados se impusieran al kirchnerismo y avanzaran con la conformación de las comisiones que intervendrán en el debate legislativo. La Comisión de Presupuesto y Hacienda continuará presidida por el jujeño Ezequiel Atauche y estará integrada por 19 senadores.

En ese ámbito, el oficialismo contará con cinco representantes, mientras que los bloques dialoguistas sumarán siete legisladores, número necesario para alcanzar un dictamen de mayoría. Desde este miércoles, la comisión comenzará a analizar el impacto fiscal de la reforma laboral.

En paralelo, el Senado activará el trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que será la cabecera del debate sobre la iniciativa del Gobierno nacional. Ambas comisiones sesionarán en plenario a partir de este miércoles, con el objetivo de emitir dictamen antes del viernes.