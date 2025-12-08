lunes 8 de diciembre 2025

Pase

LLA oficializó la incorporación del presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento: el curioso detalle

Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento formalizó su pase a La Libertad Avanza durante un acto encabezado por el diputado nacional José Peluc, que reunió a legisladores y funcionarios nacionales en la plaza departamental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-08 at 6.57.18 PM

La Libertad Avanza San Juan consolidó este sábado su presencia en Sarmiento. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, se oficializó el pase del presidente del Concejo Deliberante, Lucas Gómez, a La Libertad Avanza durante una actividad encabezada por el diputado nacional José Peluc. El edil formaba parte de las filas del intendente del departamento, Alfredo Castro, quien pertenece al oficialismo provincial.

El encuentro se desarrolló en la plaza departamental, frente a la Municipalidad, y contó con la presencia del senador nacional Bruno Olivera, el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella, y representantes de ANSES, PAMI y otros organismos nacionales.

Durante la actividad, Peluc expresó: "Estamos cumpliendo el mandato que nos encomendó el presidente Javier Milei. Hacemos pie aquí en Sarmiento porque es uno de los departamentos donde los diálogos estaban más avanzados, y así como este, habrá muchos más que se irán sumando. La idea es sumar personas que compartan las ideas de la libertad, vengan de donde vengan”.

A su turno, Lucas Gómez señaló: “Agradezco el apoyo recibido desde el primer momento. Esta es una decisión que se venía gestando desde hace tiempo y hoy se concreta. No vengo a quitarle el lugar a nadie, sino a sumar al proyecto. Es fundamental fortalecer el trabajo con instituciones como PAMI y ANSES para atender las necesidades de nuestra comunidad”.

El curioso detalle

En medio de la reunión encabezada por Peluc, en la que se confirmó la llegada de Gómez al espacio, los dirigentes de La Libertad Avanza se acercaron a la Municipalidad de Sarmiento, pero al llegar encontraron el edificio cerrado con candado.

image
