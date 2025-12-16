Luis Caputo descartó mejora en las jubilaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la situación de las jubilaciones en una entrevista, luego de los cambios que anunció el BCRA. El funcionario fue consultado sobre si estuvo prevista una mejora para los adultos mayores en 2026. Al respecto, el ministro descartó que esa posibilidad estuvo en carpeta.

Caputo argumentó que la decisión se debió a la falta de recursos necesarios para recomponer los ingresos previsionales. El ministro aseguró que, si bien a ellos les "encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo," fue indispensable contar con los recursos.

El eje de la política económica implicó priorizar la resolución de la situación laboral y tributaria. Caputo insistió en que primero se debieron implementar las reformas laborales y tributarias, para que luego de que aumentara la recaudación se pudiera pensar en otras medidas. El ministro explicó que intentar resolver lo previsional sin conocer el nivel de formalización y crecimiento que se pudo alcanzar resultó en una acción que se quedó "a mitad de camino".

Congelado, prorrogan el bono de $70.000

Según lo establecido en el proyecto de Presupuesto 2026, el Ejecutivo nacional decidió prolongar el refuerzo económico destinado a los jubilados con menores ingresos. No obstante, el texto oficial ratificó que el monto permaneció congelado en $70.000, sin establecer actualizaciones que permitieron compensar la inflación.

De este modo, el bono de ANSES para jubilados y pensionados se pagó durante todo el próximo año bajo las mismas condiciones que rigieron desde marzo de 2024. Quienes perciben haberes previsionales continuaron recibiendo el adicional sin una recomposición que acompañó la suba del costo de vida. La medida impactó especialmente en los titulares del haber mínimo, quienes dependieron en mayor medida de este refuerzo mensual para sostener su poder adquisitivo.