Luis Caputo se empodera en la cuestión nuclear, con una nueva secretaría

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, oficializó la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares. Esta nueva dependencia fue diseñada para supervisar y coordinar el sector nuclear argentino.

La Secretaría de Asuntos Nucleares funcionará bajo la órbita directa del ministro de Economía, Luis Caputo . A pesar de operar dentro de la misma cartera que la Secretaría de Energía (liderada por María Carmen Tettamanti), la nueva área fue concebida para tener autonomía, sin subordinar su accionar a Energía. La decisión de crear esta estructura autónoma responde a un proceso de reorganización institucional más amplio. El objetivo declarado por Economía es aportar eficiencia y dinamismo a la implementación de políticas públicas vinculadas a la energía atómica.

Nombramiento de Federico Ramos Nápoli

El Gobierno designó a Federico Ramos Nápoli como titular de la nueva Secretaría. Ramos Nápoli, de 30 años y abogado por la UBA, anteriormente se desempeñó como Gerente General y luego como Presidente de Dioxitek S.A., una productora de uranio para las centrales nucleares.

Si bien el Ministerio de Economía destacó el perfil técnico y de gestión de Ramos Nápoli, señalando su trayectoria en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que su gestión en DIOXITEX S.A. logró eliminar el déficit operativo y alcanzar un récord de producción, su nombramiento ha generado controversia. Ramos Nápoli había trabajado previamente en el área de comunicación de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, donde sus tareas incluían la redacción de escritos y el análisis de riesgos comunicacionales. Periodistas reportaron que, pese a su ascenso a Gerente General de Dioxitek en enero de 2025, el funcionario no tenía experiencia en el área nuclear/atómica.

Plan Nuclear Argentino

La creación de la Secretaría da un marco institucional al Plan Nuclear Argentino, anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre. Este plan busca “posicionar al país en la vanguardia energética mundial y atraer inversiones”.

Argentina cuenta con una “75 años de historia” en el sector nuclear civil. La nueva estrategia busca capitalizar esta trayectoria para avanzar hacia el aprovechamiento estratégico del uranio. El gobierno nacional aspira a “convertir a la Argentina en la ‘Arabia Saudita del Uranio’”, posicionándola como un proveedor clave en el mercado internacional de combustibles nucleares.

Actualmente, las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse aportan cerca del 6,5% de la energía eléctrica nacional. Además de supervisar la infraestructura existente, la Secretaría coordinará el impulso a tecnologías innovadoras como el reactor modular pequeño (SMR) CAREM y el reactor multipropósito RA-10.

Una meta clave es la de responder a la creciente demanda energética de la industria tecnológica, especialmente de la inteligencia artificial. La estrategia contempla utilizar regiones de baja temperatura en la Patagonia para instalar “servidores de inteligencia artificial”, los cuales requieren fuentes de provisión de energía “limpias, confiables y sin emisión significativa de gases de efecto invernadero”.

Coordinación sectorial

Dentro de la estructura política que apoya el plan nuclear, el físico y economista Demian Axel Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. desde abril de 2025, integra el núcleo de conducción. La misión de la nueva Secretaría es articular el trabajo entre la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina S.A., DIOXITEX S.A. y otras áreas, buscando una gestión más ágil y coordinada para acelerar los proyectos.