martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida tomada

Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones al campo: la soja pasará a tributar el 24%

La medida, comunicada por el ministro de Economía, implica una reducción de dos puntos porcentuales para la soja y otros cultivos. "Esto busca mejorar la competitividad de la agroindustria", argumentó Caputo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro Luis Caputo anunció&nbsp; una nueva baja de las retenciones que tributan las exportaciones del sector agropecuario

El ministro Luis Caputo anunció  una nueva baja de las retenciones que tributan las exportaciones del sector agropecuario

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva baja de las retenciones que tributan las exportaciones del sector agropecuario. La medida implica una reducción de dos puntos porcentuales para la soja, que pasará a tributar el 24%, así como para el maíz, el trigo y el girasol.

Lee además
Luis Caputo, ministro de Economía.
Emisión confirmada

Luis Caputo confirmó que Argentina volverá al mercado internacional de deuda: emitirán un bono a cuatro años
El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

"Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos", explicó Caputo desde su cuenta de la red social X.

"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", subrayó.

Con esta decisión del gobierno, la alícuota para los subproductos de la soja pasará del 24,5% al 22,5%; para trigo y cebada del 9,5% al 7,5%; para maíz y sorgo del 9,5% al 8,5%; y para girasol del 5,5% al 4,5 por ciento.

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo", agregó Caputo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, indicó que la medida se aplicará desde hoy. "El camino será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal", señaló.

A fines de septiembre, el Gobierno había eliminado las retenciones de manera transitoria. Esa decisión generó ingresos por U$S7.000 millones, en un contexto de tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas.

Antes, la administración libertarias había dispuesto rebajas mediante los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25, que llevaron las alícuotas al 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades. El objetivo fue impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de sectores estratégicos.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Personal de casas particulares: el gobierno oficializó un aumento y un extra para diciembre

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

ANSES depositará a fin de mes $322.000 a todas estas personas

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

El arbolito de Navidad, con balance positivo en San Juan: el comercio habló sobre buenas ventas y descuentos de hasta el 40%

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 
Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Imagen ilustrativa
Inseguridad

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Te Puede Interesar

Ya está el listado para entrar a los preuniversitarios
Atención

Ya está el listado para entrar a los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año
IPV

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Paso de Agua Negra.
Mejoras

Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto