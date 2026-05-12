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Movilización

Con una multitud presente, San Juan marcha contra el desfinanciamiento universitario

La movilización inició a las 16 horas desde la Facultad de Filosofía y recorre el centro hasta el Rectorado de la UNSJ. Un gran número arribó hasta el centro para la manifestación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este martes por la tarde se lleva a cabo la Marcha Federal Universitaria, en el marco del reclamo nacional por el financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria prevé una importante concentración y un recorrido que impacta en varias arterias del microcentro.

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La concentración comenzó a las 16 horas frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sobre avenida José Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre Catamarca y Sarmiento. "Sr. Presidente, cumpla la ley", manifestaba la bandera que encabezó la marcha.

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El recorrido avanza por avenida Ignacio de la Roza hacia el este hasta calle Mendoza, donde gira hacia el Sur. Luego sigue por Mendoza hasta Mitre, seguirá por General Acha hasta avenida Laprida, y posteriormente toma Caseros para regresar nuevamente a Mitre, finalizando frente al edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado frente a la Estación Mitre.

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Además, y como estaba previsto, la movilización rodee la Plaza 25 de Mayo, lo que también genera demoras en calles aledañas.

El acto central está previsto para las 17 horas, en simultáneo con otras manifestaciones a nivel nacional. Allí, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias reclamarán por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el cese del desfinanciamiento a las casas de altos estudios y al sistema científico.

La movilización se da en un contexto de creciente preocupación en el ámbito académico, donde distintos sectores advierten que la falta de actualización presupuestaria impacta directamente en el funcionamiento de las universidades, los salarios docentes y el desarrollo normal de las actividades.

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