viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emisión confirmada

Luis Caputo confirmó que Argentina volverá al mercado internacional de deuda: emitirán un bono a cuatro años

La tasa será del 6,5%. “Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, resaltó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que Argentina volverá al mercado internacional de deuda con la emisión de un Bono del Tesoro Nacional en dólares a una tasa de 6,5%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

Lee además
En la Red Tulum se viene un aumento del boleto del colectivo.  
Red Tulum

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?
anses depositara $150.224 en diciembre 2025: a quienes
Importante

ANSES depositará $150.224 en diciembre 2025: a quiénes

“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, precisó el titular del Palacio de Hacienda durante una entrevista televisiva.

Recalcó que “es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

La bolsa argentina sube 1,6% y se ubica muy cerca de su máximo histórico

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Por primera vez, la provincia hace una encuesta pública para conocer la realidad de los hogares: de qué se trata

ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto a cobrar

Glencore, el gigante que en San Juan tiene El Pachón, resucita el que fue el mayor proyecto de la Argentina para producir cobre

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En la Red Tulum se viene un aumento del boleto del colectivo.  
Red Tulum

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Te Puede Interesar

En la Red Tulum se viene un aumento del boleto del colectivo.  
Red Tulum

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito
Violencia de género

Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas
Imágenes y video

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre