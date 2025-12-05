Luis Caputo confirmó que Argentina volverá al mercado internacional de deuda: emitirán un bono a cuatro años

Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que Argentina volverá al mercado internacional de deuda con la emisión de un Bono del Tesoro Nacional en dólares a una tasa de 6,5%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, precisó el titular del Palacio de Hacienda durante una entrevista televisiva.

Recalcó que “es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”. FUENTE: Crónica

