viernes 5 de diciembre 2025

Siniestros viales

Dos vuelcos y varios heridos en Jáchal en menos de 4 horas

Los hechos se registraron en el acceso que conecta a la capital del departamento con Mogna, donde se lleva adelante este fin de semana la fiesta de Santa Bárbara.

Por Redacción Tiempo de San Juan
20

La jornada del jueves se volvió crítica en Jáchal, donde en menos de cuatro horas se registraron dos vuelcos sobre el camino a Mogna y, horas más tarde, un tercer siniestro vial tuvo lugar en la misma zona. Todos los hechos dejaron heridos que debieron ser derivados al Hospital Rawson, a causa de la gravedad de las lesiones que presentaron.

Según informó el sitio Actualidad Jachallera, el primer siniestro vial ocurrió alrededor de la media mañana, cuando una camioneta que se dirigía desde la Capital hacia Mogna volcó en plena ruta. En el rodado viajaba un matrimonio acompañado de dos menores, de los cuales uno de ellos sufrió lesiones que motivaron su derivación al Hospital Rawson para una evaluación más exhaustiva.

Apenas tres horas después, cerca de las 14 horas, un segundo vuelco volvió a encender las alarmas. En este caso, se trató también de una camioneta ocupada por un matrimonio y sus cuatro hijos menores. Uno de los chicos fue trasladado de manera preventiva al nosocomio de Capital para un control médico especializado, según indicaron fuentes policiales de la Comisaría 21°.

La tarde siguió con tensión. Alrededor de las 17 horas, en la zona de los caminos viejos de acceso a Mogna, un motociclista que circulaba en una moto enduro sufrió una fuerte caída. Profesionales de salud constataron que presentaba una aparente fractura de tibia y peroné, por lo que también fue derivado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

