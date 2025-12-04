jueves 4 de diciembre 2025

Definiciones

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV

Con la firma de representantes de más de 50 empresas, la Cámara de Bodegueros de San Juan sumó su apoyo a la modernización normativa del INV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización.&nbsp;

El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización. 

La discusión por la modernización normativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sumó un nuevo capítulo en San Juan. Tras las opiniones de bodegas y productores que veían con buenos ojos la simplificación de procesos, ahora la Cámara de Bodegueros de San Juan publicó un comunicado respaldando formalmente la desregulación.

La entidad valoró que la revisión del marco normativo permitirá agilizar trámites, reducir cargas administrativas y mejorar la trazabilidad, sin comprometer la calidad del vino argentino. Además, plantearon tres ejes que consideran fundamentales: trazabilidad clara desde el origen, documentación más ágil para ingresos y traslados y fiscalización estricta del producto final, alineada a estándares internacionales.

El posicionamiento se da en paralelo al pedido del Gobierno de San Juan -a través del Ministerio de Producción- de mantener como obligatoria una certificación de control que considera esencial para asegurar orden y registro en la cadena.

Pese a ese matiz, el tono del sector privado volvió a ser cooperativo: acompañarán toda modernización “coherente con la realidad productiva”.

El comunicado llega con un respaldo amplio: más de 50 bodegas y empresas firmaron la adhesión, desde proyectos boutique hasta firmas tradicionales y mosteras.

Nota por INV de Camara DIC25

