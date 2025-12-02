martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vitivinicultura

Desregulación de vino y mosto: aplauden las bodegas sanjuaninas mientras el gobierno local pide mantener un control para la uva

El nuevo marco normativo del INV fue bien recibido por bodegas, mosteros y productores, que aseguran que la calidad sigue garantizada. Desde el Gobierno provincial mantienen la cautela y defienden la desregulacion, pero piden por un certificado obligatorio.

Por Elizabeth Pérez
El INV tiene una menor intervención en el proceso productivo del vino a partir de la desregularización del gobierno nacional.

El INV tiene una menor intervención en el proceso productivo del vino a partir de la desregularización del gobierno nacional.

Con la Resolución 37/2025, el Instituto Nacional de Vitivinicultura redefinió su forma de controlar el vino argentino y encendió un debate que recorre toda la cadena. Bodegas, cámaras y técnicos salieron a destacar que la desregulación alivia cargas y no afecta la calidad del producto.

Lee además
El INV tiene una menor intervención en el proceso productivo del vino a partir de la desregularización del gobierno nacional.
Medida confirmada

El Gobierno nacional eliminó 973 normas y desregula la industria del vino
san juan participo de encuentro con sturzenegger por regulaciones vitivinicolas
Política y economía

San Juan participó de encuentro con Sturzenegger por regulaciones vitivinícolas

El Gobierno sanjuanino, en cambio, marcó una posición más prudente y reclamó mantener una certificación obligatoria que controla y asegura la calidad de la uva, especialmente para proteger a los productores chicos. Y sólo una entidad viñatera expresó el rechazo a la desregulación. El contrapunto no escaló a conflicto, pero sí dejó en evidencia dos matices distintos sobre cómo modernizar el sector.

El pedido provincial

A mediados de noviembre, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, le pidió personalmente a Federico Sturzenegger que mantuviera el Certificado de Ingreso de Uvas, el CIU. Aprovechó la visita a Mendoza del ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado para acercarle al planteo. Y se sumó al reclamo su par mendocino Rodolfo Vargas Arizu. Ambos funcionarios apoyan la desregulación, pero consideran que no debe soltarse este control que certifica las uvas.

Un respaldo privado generalizado

Entre las principales entidades vitivinícolas, el clima es de alivio. Bodegas de Argentina, que nuclea a la Cámara de Bodegueros de San Juan, expresó su apoyo a través de un comunicado, y siguieron en forma individual los referentes de la Cámara del Mosto y de una entidad viñatera, la Mesa Vitícola.

Todos coinciden en que el esquema anterior imponía cargas burocráticas que no necesariamente mejoraban la seguridad del producto, y que la revisión era necesaria. Muchos referentes destacaron que la simplificación permitirá reducir costos, agilizar operaciones y evitar duplicaciones entre organismos.

Y que lejos de poner en riesgo la calidad o el control, la desregulación puede mejorar la competitividad en un mercado que enfrenta caída de consumo y de exportaciones. Hay un leve matiz de los mosteros: ellos seguirán usando el CIU como elemento indispensable en la certificación de exportación.

La mirada de cada entidad

  • Martín Materia, presidente de la Cámara del Mosto:

“Desde la cámara celebramos todo este paquete de medidas que han modernizado y han desburocratizado todo lo que es relativo al INV. El mosto tenía muchos controles que no tenían ningún sentido. El CIU nos permite trazar el origen de nuestras exportaciones y lo vamos a continuar utilizando como si fuese obligatorio. Desde la industria del mosto acompañamos el pedido que hacen los viñateros y damos tranquilidad de que no podemos prescindir del CIU de momento”.

  • Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola:

“Estamos de acuerdo por dos motivos. Uno, porque es un reclamo de los industriales, que debían cumplir con los requerimientos del INV implicaba tener empleados para llenar formularios y atender inspecciones sin sentido. Dos, porque hay que facilitarle el trabajo a los que venden el producto final, la botella o caja de vino. Entendemos que no afectaría a la calidad del vino porque el consumidor es el más exigente. Sí se tienen que mantener los controles como cualquier alimento. Y respecto al CIU, la norma dice que todo aquel que desee el uso de añada, variedad y zonas para un vino deben usar la trazabilidad. El que venda vino genérico no tiene la obligación de hacer uso de CIU y trazabilidad. Estamos de acuerdo en esto”.

  • Bodegas de Argentina:

“Bodegas de Argentina respalda la Resolución INV N° 37/2025 que actualiza y ordena el marco regulatorio de la vitivinicultura argentina. Esta medida, impulsada por el INV, refuerza su rol como organismo garante de la genuinidad, inocuidad y trazabilidad del vino argentino, pilares esenciales para la confianza del consumidor. Confirmamos que los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. Por el contrario, mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector.

  • Asociación de Viñateros Independientes de San Juan

“La AVI expresa su profunda preocupación y rechazo a la nueva normativa de desregulación del sector vitivinícola dispuesta por el gobierno nacional, que pone en serio riesgo la calidad, la trazabilidad y la sustentabilidad económica de toda la cadena productiva. Las medidas anunciadas -eliminación de la liberación con fecha, del grado alcohólico zonal, del CIU, del control varietal, de los inventarios generales, del control de vino tinto sobre uva tinta, de los partes de cosecha y del control sobre los procesos de elaboración-dejan al sector en una situación inédita de desprotección. Sin estos resguardos básicos, se pierde la garantía histórica de calidad que distingue al vino argentino y se abre la puerta a prácticas que los mismos viejos viñateros describían con ironía: “se podrá hacer vino hasta con uva”, es decir, sin estándares mínimos verificables”.

Temas
Seguí leyendo

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas

ARCA modificó el régimen del IVA para los venden en plataformas digitales: quiénes deberán pagar a partir de ahora

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación

Afirman que durante noviembre hubo un fuerte retroceso de las ventas minoristas en San Juan

Crisis en la industria del juguete: saturación del mercado, consumo en baja y el fantasma chino que no afloja

Empleadas domésticas: con bono, aguinaldo y aumento, cuánto cobran de mínimo en diciembre

Nuevo aumento de combustibles en San Juan: así quedaron los precios en diciembre

OSSE aumentó los servicios de agua y cloacas: cuánto habrá que pagar desde ahora

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gutiérrez, en vivo en Paren las Rotativas: entre números duros, proyecciones y definiciones sobre el Presupuesto 2026. video
Entrevista exclusiva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.
Pervertido sexual

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Te Puede Interesar

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El INV tiene una menor intervención en el proceso productivo del vino a partir de la desregularización del gobierno nacional.
Vitivinicultura

Desregulación de vino y mosto: aplauden las bodegas sanjuaninas mientras el gobierno local pide mantener un control para la uva

Los acusados ahora condenados. Se les oculta parte de su rostro y no se da a conocer sus nombres para preservar la identidad de las víctimas.
La sacaron barata

Aberrante causa: el policía, su hermano y su padre acusados de abusar a dos nenas fueron condenados

La sífilis crece en Argentina y en San Juan también.
Complicado

Alerta en San Juan: los casos de sífilis se disparan y el aumento roza el 45%, con el ojo en los menores de 15

El casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana
Imágenes

Glamour, playa y mucho amor: el casamiento top de una influencer sanjuanina en Punta Cana