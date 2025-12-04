Por primera vez, la provincia hace una encuesta pública para conocer la realidad de los hogares: de qué se trata

Por primera vez, San Juan implementa la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que busca caracterizar la situación real de los hogares sanjuaninos.

Por primera vez en la historia provincial, San Juan comenzó la implementación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), un operativo estadístico desarrollado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), dependiente del Ministerio de Economía. El relevamiento busca caracterizar la situación real de los hogares sanjuaninos, identificando desigualdades en el acceso a recursos y servicios esenciales.

La ECV permitirá obtener una visión integral y multidimensional sobre cómo viven las familias en la provincia, analizando aspectos estructurales como la educación, la actividad económica y las oportunidades disponibles para su desarrollo. Esta información será clave para la elaboración de políticas públicas más eficientes, enfocadas en mejorar el bienestar social y promover el crecimiento equitativo.

El concepto de “condiciones de vida” alude a la disponibilidad y uso de recursos por parte de los hogares, así como a las posibilidades que tienen las personas para generar ingresos y acceder a servicios. En este marco, la educación se posiciona como un factor central en la inserción laboral y en la capacidad de los ciudadanos para generar oportunidades. A su vez, la actividad económica se incorpora como otra dimensión determinante para evaluar la estabilidad familiar y el acceso al progreso.

El operativo estadístico se desarrolla mediante visitas presenciales a los hogares seleccionados. Los encuestadores completan los cuestionarios a partir de la información brindada por los residentes y solo se realizará una visita por domicilio. Para garantizar la tranquilidad de la población, los agentes estarán identificados con credencial, carta de presentación y datos personales verificables. Además, se habilitarán líneas telefónicas y un sitio web para confirmar su identidad.

Desde el Ministerio de Economía se remarca la importancia de la participación ciudadana. Cada hogar encuestado representa a cientos de familias en su área geográfica, por lo que sus respuestas serán fundamentales para comprender la realidad social y económica del territorio. La ECV permitirá construir estadísticas propias, diseñadas desde una mirada local, ajustada a las necesidades y desafíos de San Juan.

Desde Economía aseguraron que, "con este operativo, la provincia da un paso decisivo hacia la generación de información confiable, estratégica y actualizada que fortalezca la planificación de políticas públicas orientadas al bienestar de todos los sanjuaninos".

Los otros operativos estadísticos que avanzan en San Juan

En un marco de transparencia y trabajo coordinado, el Ministerio de Economía de San Juan avanza de modo paralelo en siete operativos estadísticos oficiales realizados por equipos provinciales y nacionales debidamente acreditados.

El objetivo es conocer con precisión la realidad social y económica de la provincia para orientar mejor los programas y decisiones de gobierno.

Los relevamientos vigentes, organizados por INDEC junto al Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), son:

* Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

* Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

* Índice de Variación del Costo de la Construcción (IVCC)

* Índice de Precios al Consumidor (IPC)

* Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM)

* Índice de Salarios

* Resto Urbano Provincial (RUP)

Para llevar adelante estas tareas, 40 personas trabajan en territorio sanjuanino y visitan viviendas, empresas y establecimientos de zonas urbanas y rurales, de acuerdo con el diseño muestral de cada operativo. Esta presencia en campo permite mediciones más precisas y oportunas, con impacto directo en el diseño de políticas públicas más eficaces.