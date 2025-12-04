jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inédito

Por primera vez, la provincia hace una encuesta pública para conocer la realidad de los hogares: de qué se trata

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas inició el operativo que relevará datos sobre educación, ingresos y actividad económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, San Juan implementa la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que busca caracterizar la situación real de los hogares sanjuaninos.

Por primera vez, San Juan implementa la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que busca caracterizar la situación real de los hogares sanjuaninos.

Por primera vez en la historia provincial, San Juan comenzó la implementación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), un operativo estadístico desarrollado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), dependiente del Ministerio de Economía. El relevamiento busca caracterizar la situación real de los hogares sanjuaninos, identificando desigualdades en el acceso a recursos y servicios esenciales.

Lee además
casi 2 de cada 10 sanjuaninos confiesa que el dengue no le importa y no toma medidas
Encuesta

Casi 2 de cada 10 sanjuaninos confiesa que el dengue no le importa y no toma medidas
anses confirmo un nuevo bono para jubilados: cual es el monto a cobrar
Importante

ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto a cobrar

La ECV permitirá obtener una visión integral y multidimensional sobre cómo viven las familias en la provincia, analizando aspectos estructurales como la educación, la actividad económica y las oportunidades disponibles para su desarrollo. Esta información será clave para la elaboración de políticas públicas más eficientes, enfocadas en mejorar el bienestar social y promover el crecimiento equitativo.

El concepto de “condiciones de vida” alude a la disponibilidad y uso de recursos por parte de los hogares, así como a las posibilidades que tienen las personas para generar ingresos y acceder a servicios. En este marco, la educación se posiciona como un factor central en la inserción laboral y en la capacidad de los ciudadanos para generar oportunidades. A su vez, la actividad económica se incorpora como otra dimensión determinante para evaluar la estabilidad familiar y el acceso al progreso.

El operativo estadístico se desarrolla mediante visitas presenciales a los hogares seleccionados. Los encuestadores completan los cuestionarios a partir de la información brindada por los residentes y solo se realizará una visita por domicilio. Para garantizar la tranquilidad de la población, los agentes estarán identificados con credencial, carta de presentación y datos personales verificables. Además, se habilitarán líneas telefónicas y un sitio web para confirmar su identidad.

Desde el Ministerio de Economía se remarca la importancia de la participación ciudadana. Cada hogar encuestado representa a cientos de familias en su área geográfica, por lo que sus respuestas serán fundamentales para comprender la realidad social y económica del territorio. La ECV permitirá construir estadísticas propias, diseñadas desde una mirada local, ajustada a las necesidades y desafíos de San Juan.

Desde Economía aseguraron que, "con este operativo, la provincia da un paso decisivo hacia la generación de información confiable, estratégica y actualizada que fortalezca la planificación de políticas públicas orientadas al bienestar de todos los sanjuaninos".

Los otros operativos estadísticos que avanzan en San Juan

En un marco de transparencia y trabajo coordinado, el Ministerio de Economía de San Juan avanza de modo paralelo en siete operativos estadísticos oficiales realizados por equipos provinciales y nacionales debidamente acreditados.

El objetivo es conocer con precisión la realidad social y económica de la provincia para orientar mejor los programas y decisiones de gobierno.

Los relevamientos vigentes, organizados por INDEC junto al Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), son:

* Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

* Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

* Índice de Variación del Costo de la Construcción (IVCC)

* Índice de Precios al Consumidor (IPC)

* Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM)

* Índice de Salarios

* Resto Urbano Provincial (RUP)

Para llevar adelante estas tareas, 40 personas trabajan en territorio sanjuanino y visitan viviendas, empresas y establecimientos de zonas urbanas y rurales, de acuerdo con el diseño muestral de cada operativo. Esta presencia en campo permite mediciones más precisas y oportunas, con impacto directo en el diseño de políticas públicas más eficaces.

Temas
Seguí leyendo

Glencore, el gigante que en San Juan tiene El Pachón, resucita el que fue el mayor proyecto de la Argentina para producir cobre

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

Caleras San Juan inauguró una planta fotovoltaica

Empezó la cosecha de trigo en Jáchal y dejó hermosas postales

Desregulación de vino y mosto: aplauden las bodegas sanjuaninas mientras el gobierno local pide mantener un control para la uva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas

ARCA modificó el régimen del IVA para los venden en plataformas digitales: quiénes deberán pagar a partir de ahora

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses confirmo un nuevo bono para jubilados: cual es el monto a cobrar
Importante

ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto a cobrar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado
En Sarmiento

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual
Resolución

Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe
Orgullo

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro
Infraganti

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro