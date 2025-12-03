miércoles 3 de diciembre 2025

Minería

Glencore, el gigante que en San Juan tiene El Pachón, resucita el que fue el mayor proyecto de la Argentina para producir cobre

Se trata de Alumbrera, un proyecto de cobre ubicado en Catamarca. Fue la última mina que produjo ese mineral en abundancia en la Argentina y que cerró en 2018.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La empresa suiza Glencore, que en San Juan tiene el proyecto de cobre El Pachón, anunció hoy que reactivará la producción de cobre en Alumbrera, la última mina que produjo ese mineral en abundancia en la Argentina y que cerró en 2018. La operación estuvo activa durante 21 años, y alcanzó su nivel máximo de producción en 2002, con 203,7 mil toneladas anuales.

“Glencore anuncia la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines de 2026, y prevé el inicio de su producción para el primer semestre de 2028″, dijo la compañía en un comunicado difundido hoy.

Explicó que la decisión de reanudar la operación, luego de haber realizado en los últimos ocho años tareas de cuidado y mantenimiento, “se basa en el contexto de un régimen fiscal robusto, que brinda un mayor apoyo a la inversión en la industria minera argentina, además del aumento sostenido de los precios del cobre y el oro, y en las perspectivas positivas para ambas materias primas”.

Una vez que se obtengan todos los permisos y se encuentre plenamente operativa, se espera que Alumbrera produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.

Glencore tiene otros dos proyectos en la Argentina: MARA, propietaria del yacimiento Agua Rica, ubicado cerca de donde opera Alumbrera, y El Pachón, en San Juan.

“Estamos viendo el resurgir de la minería en la Argentina. Para Glencore, el país es un lugar de muchísimo potencial. En gran medida, nuestro crecimiento planeado en cobre viene del desarrollo de estos proyectos”, había dicho Martín Pérez de Solay, CEO local de la compañía, apenas dos meses atrás.

El ejecutivo explicó hoy que, más allá de los resultados económicos del reinicio de Alumbrera, el proyecto ayudará a poner en marcha MARA. “Por un lado, reduce el riesgo de la puesta en marcha de la planta concentradora y de la logística de transporte, y reentrena a la fuerza laboral antes de obtener el primer mineral del yacimiento Agua Rica. Además, mantiene en funcionamiento infraestructuras críticas, que pueden compartirse con el proyecto, generando sinergias operativas”, dijo.

El cobre es el conductor eléctrico más eficiente después del oro y la plata, pero, a diferencia de ellos, es accesible y masivo. Se utiliza en la llamada “última milla” eléctrica, en autos eléctricos, en energías renovables y en la creciente infraestructura de los data centers. Según estimaciones del mercado, las nuevas necesidades de electrificación hacen prever un salto de la demanda global: de los 26 millones de toneladas actuales a más de 35 millones en menos de una década.

Glencore había solicitado la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de Agua Rica —proyecto enmarcado en la iniciativa MARA— y para El Pachón, iniciativas en las que estima inversiones de US$4000 millones y US$9500 millones durante la próxima década, respectivamente.

De acuerdo con datos de la compañía, se prevé que entre ambos proyectos se generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2500 empleos directos en la fase operativa.

La firma aclaró además que la estimación actual de inversión de capital para El Pachón (fase 1) oscila entre US$8500 y US$10.500 millones, mientras que para Agua Rica se ubica entre US$3500 y US$4500 millones.

Además de MARA y El Pachón, existen otros proyectos mineros que despiertan entusiasmo en el sector: Los Azules, de las empresas McEwen Inc., Stellantis y Nuton (Rio Tinto), en San Juan; Vicuña, de BHP y Lundin Mining, también en San Juan; y Taca Taca, de First Quantum, en la provincia de Salta.

La Argentina tiene una oportunidad única para desarrollar el cobre, dado el contexto internacional, la suba de los precios del mineral y el potencial inexplorado del país.

El mundo demanda hoy entre 25 y 26 millones de toneladas de cobre por año. Chile, líder indiscutido del sector, produce alrededor de 6 millones, con un precio promedio histórico de US$3,20 por libra. Sin embargo, el escenario cambió: el valor ronda actualmente los US$4,85, lo que refleja una fuerte presión de la demanda.

Mientras Chile y Perú buscan extender la vida útil de minas maduras y la República Democrática del Congo ya agotó una parte considerable de sus nuevos descubrimientos, la Argentina aparece como un jugador emergente en el mercado internacional.

