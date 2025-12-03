Empezó la cosecha de trigo en Jáchal y dejó hermosas postales

Empezó la temporada de cosecha de trigo en Jáchal, a través de un programa que reúne a 49 productores y busca rescatar esa producción tradicional del departamento.

Esta semana, la Municipalidad de Jáchal dio inicio a la cosecha de trigo en la localidad El Fical, marcando un nuevo avance dentro del Plan Triguero Departamental, integrado por 49 productores. El inicio de la cosecha se realizó en el campo del productor Fernando Ontiveros, donde se sembraron y cosecharon 3 hectáreas de trigo pan, una variedad que presenta un promedio de 80 granos por espiga y que fue producida bajo un modelo agroecológico, sin el uso de productos químicos.

“Se trata una política pública que busca fortalecer la producción local, recuperar la tradición triguera del departamento y generar nuevas oportunidades económicas para las familias rurales”, indicaron desde el municipio.

image

El intendente Matías Espejo encabezó la actividad acompañado por el Director de Producción y Desarrollo Sustentable, Carlos Alonso, y el Coordinador del Área de Agricultura, Ganadería y Apicultura, Iván Páez, quienes supervisaron los trabajos y dialogaron con los productores sobre el avance del programa.

De qué se trata el plan de producción de trigo en Jáchal

El Plan Triguero se desarrolla mediante un esquema de colaboración entre la Municipalidad de Jáchal, productores locales, INTA y el sector industrial. Para esta campaña se acordó con el Molino La Rosa de Santa Lucía la compra de la producción. El molino aportó las semillas, que serán devueltas una vez concluida la cosecha.

image

Por su parte, la Municipalidad de Jáchal se encargó de la preparación de suelos, la provisión de equipamiento agrícola, el asesoramiento técnico, el combustible para la trilla y el transporte del grano hasta el molino. Además, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecoagro) acompaña el operativo poniendo a disposición su cosechadora de granos, permitiendo agilizar el trabajo en todo el departamento.

image

En esta temporada se deben cosechar 150 hectáreas distribuidas en distintos distritos del departamento. En total, 49 productores forman parte del Plan Triguero en las siguientes localidades: San Roque, El Fical, El Rincón, Otra Banda, Pampa Vieja, Tamberías, San Isidro, Tres Esquinas, Gran China, El Médano, Villa Mercedes, La Represa, Entre Ríos, La Legua y Huaco, siendo este último distrito responsable del 40% de la superficie sembrada. En Mogna también se desarrolló un lote de ensayo, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la variedad en la zona y proyectar si el año próximo podrá incorporarse al programa de manera plena.

image

"El inicio de la cosecha representa un paso clave en la consolidación del Plan Triguero, una iniciativa que busca revitalizar una actividad histórica de Jáchal, promover la soberanía alimentaria y garantizar que el esfuerzo de los productores tenga un respaldo institucional fuerte y sostenido", indicaron desde la Municipalidad.

image