miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Producción departamental

Empezó la cosecha de trigo en Jáchal y dejó hermosas postales

Un total de 49 productores integran el plan que impulsa el municipio y que busca activar el circuito productivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Empezó la temporada de cosecha de trigo en Jáchal, a través de un programa que reúne a 49 productores y busca rescatar esa producción tradicional del departamento.

Empezó la temporada de cosecha de trigo en Jáchal, a través de un programa que reúne a 49 productores y busca rescatar esa producción tradicional del departamento.

image

Esta semana, la Municipalidad de Jáchal dio inicio a la cosecha de trigo en la localidad El Fical, marcando un nuevo avance dentro del Plan Triguero Departamental, integrado por 49 productores. El inicio de la cosecha se realizó en el campo del productor Fernando Ontiveros, donde se sembraron y cosecharon 3 hectáreas de trigo pan, una variedad que presenta un promedio de 80 granos por espiga y que fue producida bajo un modelo agroecológico, sin el uso de productos químicos.

Lee además
La plazoleta Guayaquil de San Martín se llenará de productos navideños.
Agendando

San Martín se prepara para una nueva edición de la Feria Navideña
Senderimos, luna llena, fogón y degustaciones, la propuesta de Rawson para el fin de semana.
Gran oportunidad

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad
image

“Se trata una política pública que busca fortalecer la producción local, recuperar la tradición triguera del departamento y generar nuevas oportunidades económicas para las familias rurales”, indicaron desde el municipio.

image

El intendente Matías Espejo encabezó la actividad acompañado por el Director de Producción y Desarrollo Sustentable, Carlos Alonso, y el Coordinador del Área de Agricultura, Ganadería y Apicultura, Iván Páez, quienes supervisaron los trabajos y dialogaron con los productores sobre el avance del programa.

De qué se trata el plan de producción de trigo en Jáchal

El Plan Triguero se desarrolla mediante un esquema de colaboración entre la Municipalidad de Jáchal, productores locales, INTA y el sector industrial. Para esta campaña se acordó con el Molino La Rosa de Santa Lucía la compra de la producción. El molino aportó las semillas, que serán devueltas una vez concluida la cosecha.

image

Por su parte, la Municipalidad de Jáchal se encargó de la preparación de suelos, la provisión de equipamiento agrícola, el asesoramiento técnico, el combustible para la trilla y el transporte del grano hasta el molino. Además, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecoagro) acompaña el operativo poniendo a disposición su cosechadora de granos, permitiendo agilizar el trabajo en todo el departamento.

image

En esta temporada se deben cosechar 150 hectáreas distribuidas en distintos distritos del departamento. En total, 49 productores forman parte del Plan Triguero en las siguientes localidades: San Roque, El Fical, El Rincón, Otra Banda, Pampa Vieja, Tamberías, San Isidro, Tres Esquinas, Gran China, El Médano, Villa Mercedes, La Represa, Entre Ríos, La Legua y Huaco, siendo este último distrito responsable del 40% de la superficie sembrada. En Mogna también se desarrolló un lote de ensayo, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la variedad en la zona y proyectar si el año próximo podrá incorporarse al programa de manera plena.

image

"El inicio de la cosecha representa un paso clave en la consolidación del Plan Triguero, una iniciativa que busca revitalizar una actividad histórica de Jáchal, promover la soberanía alimentaria y garantizar que el esfuerzo de los productores tenga un respaldo institucional fuerte y sostenido", indicaron desde la Municipalidad.

image
image
Temas
Seguí leyendo

Pocito vivirá su Fiesta de Santa Bárbara desde este jueves: mirá la grilla con todos los artistas

Acequias tapadas, dos esquinas céntricas inundadas y quejas vecinales

Inauguraciones, feria y hasta carreras, para celebrar los 112 años de 9 de Julio

Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico de Rawson: todo lo que tenés que saber

Rivadavia invirtió $18 millones propios para cambiar por completo una plaza barrial

San Martín impulsa una nueva jornada de Eco Canje para promover el cuidado ambiental

Con actividades que van de serenatas a entrega de viviendas, Iglesia festeja sus 272 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Senderimos, luna llena, fogón y degustaciones, la propuesta de Rawson para el fin de semana.
Gran oportunidad

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Te Puede Interesar

Gobierno analiza el pedido de ayuda de los docentes de San Juan que deben volver a pagar Ganancias
Conflicto

Gobierno analiza el pedido de ayuda de los docentes de San Juan que deben volver a pagar Ganancias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual
Anticipo de Tiempo

Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Marcelo Orrego habló de una agenda intensa en Buenos Aires.
Gestiones

Glaciares y Estados Unidos, en la agenda de Orrego en Buenos Aires

San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre
Vóley

San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre