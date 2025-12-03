San Martín se prepara para una nueva edición de la Feria Navideña

La Municipalidad de San Martín invita a la comunidad a participar de la Feria Navideña que se realizará este domingo 7 de diciembre, desde las 19 horas, en la Plazoleta Guayaquil.
La propuesta reunirá a emprendedores y artesanos del departamento que ofrecerán una amplia variedad de productos navideños, elaborados con creatividad y dedicación.
La feria será una oportunidad para elegir regalos únicos, apoyar el trabajo local y disfrutar de una jornada pensada para toda la familia. Además, el público podrá disfrutar de presentaciones artísticas en vivo que acompañarán esta celebración especial.
Desde el Municipio se continúa impulsando espacios que fortalecen el encuentro comunitario y promueven el desarrollo de los emprendedores sanmartinianos.