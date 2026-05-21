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"Segundos Amores" llega a Dos Acequias para impulsar el comercio local

La Municipalidad de San Martín invita a participar de un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas y la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de San Martín, junto a Mujeres Empresarias ACME, invita a participar de “Segundos Amores”, una iniciativa pensada para fortalecer el comercio local y generar un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas y la comunidad.

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La actividad se realizará el próximo 30 de mayo en la Plaza de Dos Acequias, que se transformará en un gran multiespacio comercial con propuestas de indumentaria, accesorios, artesanías, decoración y objetos únicos.

La jornada se desarrollará de 12 a 17 horas, ofreciendo una alternativa para disfrutar en familia y acompañar el crecimiento de los comercios del departamento.

Las inscripciones estarán abiertas del 22 al 28 de mayo, de 8 a 12 horas, en las oficinas de Rentas de la Municipalidad de San Martín. Los cupos son limitados.

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