"Segundos Amores" llega a Dos Acequias para impulsar el comercio local

La Municipalidad de San Martín , junto a Mujeres Empresarias ACME, invita a participar de “Segundos Amores”, una iniciativa pensada para fortalecer el comercio local y generar un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas y la comunidad.

Remodelación La Plazoleta "Sueños de Juventud" de San Martín sigue transformándose para la comunidad

La actividad se realizará el próximo 30 de mayo en la Plaza de Dos Acequias, que se transformará en un gran multiespacio comercial con propuestas de indumentaria, accesorios, artesanías, decoración y objetos únicos.

La jornada se desarrollará de 12 a 17 horas, ofreciendo una alternativa para disfrutar en familia y acompañar el crecimiento de los comercios del departamento.

Las inscripciones estarán abiertas del 22 al 28 de mayo, de 8 a 12 horas, en las oficinas de Rentas de la Municipalidad de San Martín. Los cupos son limitados.