Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Los policías de Rodeo, Iglesia, trabajaban en una zona de fincas en la localidad de Bella Vista tras el hallazgo del cadáver dentro de una acequia. Las primeras versiones indican que se trata de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado pasadas las 21. Se cree que se ahogó de forma accidental, pero fuentes policiales señalaron que no descartan nada, incluso un suicidio.

En el lugar estaría trabajando el personal policial de la Comisaría 22da y el fiscal Alfredo Sohar Aballay, de la UFI Norte. Las primeras versiones daban cuenta de que el fallecido sería un obrero rural de apellido Fonseca, de 40 años. Un jefe policial aclaró que no querían apresurarse a brindar información hasta tanto el médico legista examinara el cadáver.

Por esa razón explicaron que podría tratarse de un accidente o de una muerte violenta. Lo que sí señalaron fue que el lugar donde encontraron el cadáver es una acequia de regadío, en una zona de fincas y poca habitada. Por eso también estaban buscando a testigos o a posibles familiares del hombre para confirmar la identidad del fallecido.

Compartí esta nota en redes sociales:







