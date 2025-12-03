Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual

La causa por el brutal maltrato que habrían sufrido dos niños de 5 y 7 años, ambos hijos adoptivos del gendarme Mauricio Sebastián Díaz —detenido desde el 13 de noviembre— sumó un nuevo giro. Este miércoles, la madre de los menores, Ana Carla Paredes , quedó en prisión preventiva por tres meses en la Comisaría 28°, sindicada como coautora de maltrato y amenazas contra las denunciantes.

Villa Las Rosas Descontrolado, agredió a su pareja en Rawson y terminó atacando a un policía con un cuchillo

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal reprodujo audios de la niña de 7 años , quien relató episodios de violencia y reveló que Paredes la habría obligado a tocarse sus partes íntimas , lo que activó también una investigación por presunto abuso sexual.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.39.25

La jueza de Garantías Celia Maldonado dispuso la detención preventiva para evitar entorpecimiento de la investigación y ordenó otras medidas coercitivas. El MPF —representado por Roberto Ginsberg y Érica Funes— había solicitado cuatro meses de preventiva y ocho para la Investigación Penal Preparatoria. Finalmente, la magistrada accedió al plazo de ocho meses para la IPP.

La defensa no se opuso a la prisión preventiva, pero pidió domiciliaria en casa de una amiga debido a problemas de salud y depresión de Paredes, solicitud que no prosperó.

Además, se resolvió unificar los legajos de Paredes y Díaz, y se espera que en los próximos días se realice una videograbación para que los menores puedan ratificar los hechos.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 10.39.28

Sobre Paredes pesan dos denuncias previas: la primera realizada por la tía de la imputada —madrina de una de las niñas— y la segunda por la abuela materna.

La agresión que motivó la intervención judicial habría ocurrido el 10 de noviembre en el barrio Andacollo VIII (Chimbas), cuando la abuela constató una lesión en la oreja izquierda de la niña.

Según la exposición fiscal, el 13 de noviembre, día en que detuvieron a Díaz, Paredes se presentó en la casa de su madre y la amenazó de muerte, y otra testigo recibió mensajes intimidatorios.

image

Una de las testigos aportó un dato clave que agravó la imputación, señalando indicios de abuso sexual, lo que luego se correspondió con un audio reproducido en sala, donde la víctima afirma: "La madre me agarró la mano y me hizo tocarme, sosteniéndola con fuerza aunque yo no quería."

Los niños se encontraban en guarda preadoptiva con Díaz y Paredes desde julio-agosto 2022, y la sentencia de adopción estaba próxima antes de las denuncias.

En un comienzo se consideró que Paredes podría haber sido víctima de violencia de género dentro del hogar —incluso estuvo cerca de resultar herida cuando su marido efectuó un disparo—, sin embargo, para la fiscalía este contexto no la exime de responsabilidad por el trato dispensado a los niños. Los investigadores sostienen que ella contaba con posibilidades reales de denunciar la situación y proteger a los menores, quienes convivían en un entorno atravesado por agresiones físicas, verbales y psicológicas.

Entre los elementos reunidos en la causa figuran grabaciones obtenidas de cámaras internas donde se ve al gendarme golpeando al niño de 5 años, insultándolo y aplicándole castigos degradantes. En varios de esos hechos, la mujer policía habría estado presente o habría tomado conocimiento directo sin intervenir. Ese material fue proyectado durante la audiencia de formalización de Díaz el 14 de noviembre.