miércoles 3 de diciembre 2025

Increíble

Un empresario sanjuanino fue acusado de estafa en Mendoza: dejó a egresados sin su fiesta

Los familiares de los chicos apuntaron contra el empresario identificado como Mauricio Martín Morales. Hay denuncias presentadas y la fiscalía ya investiga a fondo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así estaba el salón cuando los egresados llegaron a su fiesta. A la derecha, el empresario sanjuanino señalado.

Así estaba el salón cuando los egresados llegaron a su "fiesta". A la derecha, el empresario sanjuanino señalado.

El empresario sanjuanino Mauricio Martín Morales, dueño de la empresa “OK Eventos”, se encuentra en la mira de la Justicia de Mendoza. Lo acusan de haber estafado a egresados de un colegio de esta provincia y dejarlos sin la fiesta tan soñada por los alumnos.

Según el diario el Sol de Mendoza, el caso explotó el pasado lunes, cuando los alumnos de quinto año de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla descubrieron que su soñada cena de fin de curso, pactada en el salón Casa Balear, no existía.

Estas medio expresó que los jóvenes ya estaban vestidos y listos para celebrar cuando recibieron un comunicado que informaba que el evento se suspendía por un “supuesto” accidente sufrido por Morales. Todo el esfuerzo hecho terminó en nada.

image
As&iacute; estaba el sal&oacute;n cuando fueron los egresados y sus familiares. Primero pudieron entrar, luego los sacaron de las instalaciones; seg&uacute;n cuentan medios de Mendoza.

Así estaba el salón cuando fueron los egresados y sus familiares. Primero pudieron entrar, luego los sacaron de las instalaciones; según cuentan medios de Mendoza.

Una madre de los alumnos, Gisela Soria, habló con este medio de Mendoza explicó cómo se dio la secuencia de contradicciones y maniobras que profundizaron la indignación de las familias. Según explicó, cuando fueron en la noche del lunes a la casa donde Morales alquilaba, el dueño del lugar aseguró tener mensajes recientes del empresario. La Policía le pidió mostrar esas conversaciones, pero ya no estaban.

“Decía que él estaba bien, que estaba en San Juan, pero después se dio cuenta de que estábamos todos escuchando y cambió la versión”.

Según Soria en conversación con este medio mendocino, dijo que le ofrecieron otro lugar para hacer el evento, pero que solo le daban el salón. Lo demás debían pagarlo ellos.

image

El empresario estaría siendo investigado de 5 denuncias formales. El Ministerio Público Fiscal informó este martes que la causa quedó en manos de la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. Para no comprometer futuras medidas, la Justicia evitó divulgar detalles de la investigación, pero pidió a todos los afectados que presenten su denuncia formal de manera virtual o presencial en la sede judicial.

Mientras tanto, siguen apareciendo en redes sociales nuevos casos de fiestas contratadas y pagadas que nunca se realizaron, lo que agravó el panorama y fortaleció las sospechas sobre un posible esquema de estafas múltiples.

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

