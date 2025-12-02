Detuvieron a la empleada de una casa de comidas de Caucete por sustraer mercadería

Una empleada de un local gastronómico de Caucete fue detenida este martes luego de que el dueño la sorprendiera intentando llevarse carne y fiambres ocultos en su mochila. La Policía intervino tras un llamado al 911 y constató el faltante de mercadería, por lo que la mujer quedó aprehendida por disposición de un fiscal de Flagrancia. Según la propietaria, desde hacía semanas notaban desaparición de productos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13.35 en el local de comidas Denver, situado en Diagonal Sarmiento. Los policías de la Comisaría 9ª llegaron al lugar tras el aviso del comerciante y encontró a la empleada, de apellido Rivero y de 26 años, intentando retirarse del negocio con su mochila personal. Al revisarla, descubrieron una bolsa con carne vacuna en bifes y carne molida (1,8 kilos aproximadamente), además de dos paquetes de 600 gramos cada uno de queso barra Tybo y paleta cocida.

El propietario, Eduardo Ariel López de la Rosa, declaró que desde hace meses notaba faltantes de fiambres, carnes y verduras al realizar el control de stock diario. Ese mediodía la cajera del local advirtió que una de las mochilas que los empleados dejan junto a la caja estaba fría y más pesada de lo habitual. Al abrirla, confirmó que contenía productos del comercio y que pertenecía a Rivero, quien en ese momento se encontraba trabajando en la cocina, informaron fuentes policiales.

Cuando los efectivos le pidieron a la empleada que exhibiera el contenido de su mochila, ella se negó e intentó retirarse, por lo que procedieron a retenerla y verificar la mercadería. Tras constatar los productos sustraídos, los policías dieron intervención a la ayudante fiscal María José Puebla, quien ordenó activar el protocolo de Flagrancia. La mujer fue detenida y quedó a disposición del sistema penal por el presunto hurto de mercadería del local.