miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este miércoles

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena

El acusado es el agente Diego Ruarte y la traición la cometió cuando pertenecía a la UFI Delitos Contra la Propiedad. Él tenía acceso a todo el sistema de fiscalía y le informó todo a un miembro de la barra conocido como “El Chorico”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles se llevó adelante el juicio abreviado contra Diego Ruarte, el policía brigadista acusado de vender información a un barrabrava de San Martín conocido como “El Chorico”, Franco Ariel González. Los hechos fueron cometidos mientras pertenecía a la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Lee además
José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito
conmocion en iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes
Bella Vista

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Ahora, el exagente aceptó su responsabilidad por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el cual recibió una pena de seis meses de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel. Esto se debe a que no poseía antecedentes previos en su prontuario.

Hay dos policías que están siendo investigados y habrían ayudado a Ruarte.
image

De acuerdo con la pesquisa de los hechos, Ruarte trabajó primero en la UFI de Delitos Contra la Propiedad y posteriormente en la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), áreas que operan junto a brigadas policiales y que manejan información sensible, como domicilios fijados para allanamientos, estados procesales, pedidos de captura, imputaciones y pruebas reunidas en diferentes causas. Según la acusación, el imputado habría utilizado esos datos para favorecer, a cambio de dinero, a Franco Ariel González, alias “El Chorico”, integrante de “La Banda del Pueblo Viejo” y recientemente condenado.

image

La causa avanzó cuando González, al momento de ser detenido, intentó deshacerse de su celular arrojándolo a un canal. Como el cauce estaba seco, el dispositivo fue recuperado y, al ser analizado, expuso un intercambio constante de mensajes entre agosto y el 19 de septiembre con Ruarte. En ese período, el policía aún cumplía funciones en Delitos Contra la Propiedad, lo que explicaría el nivel de detalle al que González accedió, llegando incluso a obtener información que le habría permitido eludir allanamientos.

image

En la audiencia, la fiscal Pringles agregó que el propio Ruarte llegó a escribirle a ella y a su equipo ofreciéndoles datos, y que había desinstalado WhatsApp antes de entregar su teléfono a los brigadistas. El acusado optó por no declarar.

Por su parte, la defensa —a cargo de Roly Olivera y Marcelo Sandez— sostuvo que no existe ningún mensaje que pruebe de manera directa la entrega ilegal de información. Señalaron que la relación entre Ruarte y González podría explicarse por tareas habituales de campo vinculadas a investigaciones en curso.

image

Los antecedentes del caso

Los acusados forman parte de la banda del “Pueblo Viejo”, enfrentada a otra agrupación delictiva de San Martín conocida como La Nueva Generación. Por estos hechos, ya existían condenas previas:

  • Franco Ariel González, “Chorico”: 8 meses de prisión efectiva.
  • Jonathan Mauricio González: 6 meses de prisión efectiva mediante acuerdo.
  • Marcelo Gerardo González Pereyra, “Puchi”: probation.
  • Fernando Nicolás Moya: probation por falta de antecedentes condenatorios.
  • Iván Andrés Dávila Yafar: 1 año de prisión, unificado en una condena de 3 años.
  • Facundo Ezequiel Asís Guevara: 6 meses de prisión condicional.
  • Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: 6 meses de prisión efectiva.

Con esta nueva investigación, la trama se amplió y alcanzó a miembros judiciales y policiales que habrían colaborado con la organización delictiva mediante filtraciones de información clave

Temas
Seguí leyendo

Conmoción por la muerte de una nena de 11 años: su familia apunta a una mala praxis

Violentaron una ventana y desvalijaron la casa de un vecino de Chimbas

Insólito momento en Flagrancia: el abogado atrapado con un arma pide para sí mismo un examen mental

Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual

Un empresario sanjuanino fue acusado de estafa en Mendoza: dejó a egresados sin su fiesta

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jueces, abogados y policias de tribunales, testigos de una brutal agresion de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Te Puede Interesar

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Por Walter Vilca
Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos
Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes
Bella Vista

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Las comisiones se sentaron a debatir este miércoles la Ley de Transporte en Diputados.
Legislatura

Caliente debate por la Ley de Transporte en San Juan: se tensa la discusión en dos puntos

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena
Este miércoles

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena