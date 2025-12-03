El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena

Este miércoles se llevó adelante el juicio abreviado contra Diego Ruarte, el policía brigadista acusado de vender información a un barrabrava de San Martín conocido como “El Chorico”, Franco Ariel González. Los hechos fueron cometidos mientras pertenecía a la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Ahora, el exagente aceptó su responsabilidad por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público , por el cual recibió una pena de seis meses de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel. Esto se debe a que no poseía antecedentes previos en su prontuario.

Hay dos policías que están siendo investigados y habrían ayudado a Ruarte.

De acuerdo con la pesquisa de los hechos, Ruarte trabajó primero en la UFI de Delitos Contra la Propiedad y posteriormente en la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), áreas que operan junto a brigadas policiales y que manejan información sensible, como domicilios fijados para allanamientos, estados procesales, pedidos de captura, imputaciones y pruebas reunidas en diferentes causas. Según la acusación, el imputado habría utilizado esos datos para favorecer, a cambio de dinero, a Franco Ariel González, alias “El Chorico”, integrante de “La Banda del Pueblo Viejo” y recientemente condenado.

La causa avanzó cuando González, al momento de ser detenido, intentó deshacerse de su celular arrojándolo a un canal. Como el cauce estaba seco, el dispositivo fue recuperado y, al ser analizado, expuso un intercambio constante de mensajes entre agosto y el 19 de septiembre con Ruarte. En ese período, el policía aún cumplía funciones en Delitos Contra la Propiedad, lo que explicaría el nivel de detalle al que González accedió, llegando incluso a obtener información que le habría permitido eludir allanamientos.

En la audiencia, la fiscal Pringles agregó que el propio Ruarte llegó a escribirle a ella y a su equipo ofreciéndoles datos, y que había desinstalado WhatsApp antes de entregar su teléfono a los brigadistas. El acusado optó por no declarar.

Por su parte, la defensa —a cargo de Roly Olivera y Marcelo Sandez— sostuvo que no existe ningún mensaje que pruebe de manera directa la entrega ilegal de información. Señalaron que la relación entre Ruarte y González podría explicarse por tareas habituales de campo vinculadas a investigaciones en curso.

Los antecedentes del caso

Los acusados forman parte de la banda del “Pueblo Viejo”, enfrentada a otra agrupación delictiva de San Martín conocida como La Nueva Generación. Por estos hechos, ya existían condenas previas:

Franco Ariel González, “Chorico”: 8 meses de prisión efectiva.

Jonathan Mauricio González: 6 meses de prisión efectiva mediante acuerdo.

Marcelo Gerardo González Pereyra, “Puchi”: probation.

Fernando Nicolás Moya: probation por falta de antecedentes condenatorios.

Iván Andrés Dávila Yafar: 1 año de prisión, unificado en una condena de 3 años.

Facundo Ezequiel Asís Guevara: 6 meses de prisión condicional.

Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: 6 meses de prisión efectiva.

Con esta nueva investigación, la trama se amplió y alcanzó a miembros judiciales y policiales que habrían colaborado con la organización delictiva mediante filtraciones de información clave