La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Tiempo de San Juan hace unas semanas adelantó en exclusiva que ya estaba todo “ok” para realizar la a cusación formal contra los cinco integrantes de la banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson, Emanuel Rodríguez. Se esperaba que este 11 de diciembre se realice la audiencia, pero al parecer habrá otra en los próximos días.

Fuentes calificadas confirmaron a este diario que los cinco miembros aceptarán pena en un juicio abreviado. Se trata de Sebastián Andrés Aguirre, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Pablo Ezequiel Pérez, Brayan Exequiel Álvarez Cuello y Franco Alfredo Monteleone.

Todos irían presos. No dieron a conocer la cantidad de años que aceptaría cada uno, pero se supo que los que ejecutaron el robo Aguirre, Pablo Pérez y Álvarez Cuello serían los más complicados porque la pena superaría los 10 años de prisión.

image Sebastián Andrés Aguirre el acusado de meterle el disparo al empresario.

Fuentes de Tribunales dijeron que la audiencia ya ha sido pedida y si la pena acordada es más de 10 años, el juez Roberto Montilla (que está en esta causa) debería ser acompañado por otros dos magistrados para conformar un tribunal colegiado.

Sebastián Andrés Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez y Brayan Exequiel Álvarez Cuello están acusados del delito de robo triplemente agravado por las lesiones que le provocaron a la víctima, por el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, en calidad de autores. Enzo Pérez por la misma calificación, pero en calidad de participe secundario. Y Monteleone sería acusado del delito de encubrimiento agravado.

El asalto al empresario que causó mucha repercusión en la provincia

El ataque contra Emanuel Rodríguez, su esposa e hijos se produjo en la madrugada del 21 de mayo de 2025, poco después de las 03.17. Los ladrones habían estado merodeando los alrededores del barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson, a bordo de un utilitario Renault Kangoo.

En la acusación de la fiscal Claudia Salica de UFI Delitos contra la Propiedad, a las 03.28 cortaron el cerco perimetral de alambre y media sombra del fondo y llegaron hasta la propiedad de los Rodríguez. Los tres asaltantes ingresaron por un ventanal del comedor y, portando armas de fuego, sorprendieron a Rodríguez, que escuchó los ladridos de su perra y bajó a oscuras al comedor a ver qué pasaba.

Los delincuentes lo tomaron a golpes y lo obligaron a arrodillarse. En esos momentos, cuando ya lo tenían reducido y no ofrecía resistencia, Sebastián Aguirre le efectuó un disparo a quemarropa al empresario, según la imputación. El proyectil, de gran calibre, ingresó por el lado izquierdo del cuello, atravesó la médula espinal y salió por el omóplato derecho, para luego incrustarse en el marco de una puerta.

image

Para entonces, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban en la cabeza a la esposa de Rodríguez para intimidarla, de acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores. Cuando vieron que la situación se había descontrolado, los delincuentes se apoderaron de apenas 15.000 pesos que estaban sobre la mesa del comedor y escaparon en la misma Kangoo.

Rodríguez sufrió lesiones gravísimas que lo dejaron al borde de la muerte y hoy le provocaron secuelas permanentes: quedó cuadripléjico.

La identificación de la Kangoo en que se movilizaba la banda fue clave para la investigación. Horas más tarde, la Policía identificó a los posibles autores y realizó allanamientos donde se secuestraron ropa, calzado, teléfonos y la camioneta utilizada en el asalto. El vehículo fue encontrado en la Distribuidora Cabot.

Entre otras evidencias, los investigadores hallaron los mensajes de WhatsApp extraídos de los celulares de los acusados, antes y después del atraco. Por ejemplo, en un chat entre Aguirre y su pareja, el hombre le dijo: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.