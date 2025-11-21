La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Los cinco hombres acusados de integrar la banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario Emanuel Rodríguez en mayo pasado, volverán a Tribunales en días más. Ya hay fecha para la audiencia de control de acusación, el último paso procesal que dará vía libre al juicio que puede significar penas de hasta 20 años de cárcel al principal imputado por aquel fatídico atraco en el barrio privado San Juan de los Olivos.

Sebastián Aguirre , alias “Seba”; Pablo Ezequiel Pérez , apodado “Román”; Braian Ezequiel “Batería Baja'' Álvarez Cuello; Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone afrontan graves delitos: robo triplemente agravado por las lesiones gravísimas causadas a Rodríguez, por el uso de arma de fuego y por actuar en poblado y en banda. Para ellos, la fiscalía solicitará penas diferenciadas.

image Sebastián Aguirre es señalado como el delincuente que disparo contra Rodríguez.

Tal como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano, ambos coordinadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, solicitaron la audiencia para formalizar la acusación y pedir el juicio contra estos cinco sujetos que se encuentran detenidos desde mayo último. Aguirre, Pablo Pérez y Álvarez Cuello están imputados de ejecutar el asalto, mientras que Enzo Pérez y Monteleone quedaron vinculados en la causa por colaborar en la fuga y en el ocultamiento de la camioneta utilizada en el asalto.

El golpe armado contra Emanuel Rodríguez, su esposa e hijos se produjo en la madrugada del 21 de mayo de 2025, poco después de las 03.17. Los ladrones habían estado merodeando los alrededores del barrio privado San Juan de los Olivos, en Rawson, a bordo de un utilitario Renault Kangoo.

Según establecieron los policías de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad, a las 03.28 cortaron el cerco perimetral de alambre y media sombra del fondo y llegaron hasta la propiedad de los Rodríguez. Los tres asaltantes ingresaron por un ventanal del comedor y, portando armas de fuego, sorprendieron a Rodríguez, que escuchó los ladridos de su perra y bajó a oscuras al comedor a ver qué pasaba.

image Las pericias demostraron que Rodríguez estaba de rodillas cuando recibió el disparo de arma de fuego.

Los delincuentes lo tomaron a golpes y lo obligaron a arrodillarse. En esos momentos, cuando ya lo tenían reducido y no ofrecía resistencia, Sebastián Aguirre le efectuó un disparo a quemarropa al empresario, según la imputación. El proyectil, de gran calibre, ingresó por el lado izquierdo del cuello, atravesó la médula espinal y salió por el omóplato derecho, para luego incrustarse en el marco de una puerta.

Para entonces, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban en la cabeza a la esposa de Rodríguez para intimidarla, de acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores. Cuando vieron que la situación se había descontrolado, los delincuentes se apoderaron de apenas 15.000 pesos que estaban sobre la mesa del comedor y escaparon en la misma Kangoo.

A raíz del balazo, Rodríguez sufrió lesiones gravísimas que lo dejaron al borde de la muerte y que hoy le provocaron secuelas permanentes, al punto de quedar en estado de tetraplejía.

image El vehículo utilizado en el atraco fue encontrado en una distribuidora de Rawson.

La identificación de la Kangoo en que se movilizaba la banda fue clave para la investigación. Horas más tarde, la Policía identificó a los posibles autores y realizó allanamientos donde se secuestraron ropa, calzado, teléfonos y la camioneta utilizada en el asalto. El vehículo fue encontrado en la Distribuidora Cabot.

Entre otras evidencias, los investigadores hallaron los mensajes de WhatsApp extraídos de los celulares de los acusados, antes y después del atraco. Por ejemplo, en un chat entre Aguirre y su pareja, el hombre le dijo: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.

Con esta y otras pruebas, la fiscalía dio por concluida la etapa de investigación y la semana pasada solicitó la audiencia de control de acusación. Según confirmaron fuentes judiciales, ésta se realizará el próximo 11 de diciembre y será la antesala para pasar al juicio contra los cinco imputados. Los representantes del Ministerio Público adelantaron que buscarán duras condenas.

Para Aguirre, el pedido será de 20 años de prisión, dado que fue quien efectuó el disparo. Contra Pablo Pérez y “Batería Baja” Álvarez Cuello, los cómplices en el atraco, pretenden una condena de 17 años de cárcel, señalaron. En cuanto a Enzo Pérez, acusado de partícipe secundario del mismo delito, enfrentará un pedido de 8 años. En el caso de Franco Monteleone, la imputación es por encubrimiento agravado y puede recibir un castigo de 5 años de prisión, señalaron fuentes del caso.