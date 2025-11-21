viernes 21 de noviembre 2025

Mala jugada

Vendió una Play 4 por $400.000 en Caucete y le pagaron con billetes falsos: investigan a una red de "pícaros"

Un joven de 23 años denunció que fue estafado tras vender su PlayStation 4 en Caucete. El comprador le pagó $400.000 en billetes de $20.000 que resultaron ser falsos. La UFI de Delitos Informáticos y Estafas investiga el hecho y no descarta que se trate de una red dedicada a este tipo de maniobras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de Caucete de 23 años denunció este jueves haber sido víctima de una estafa luego de vender su consola PlayStation 4 a un comprador que lo había contactado por redes sociales. Según informaron fuentes judiciales, el encuentro se concretó en la vivienda del vendedor, donde el supuesto interesado llegó a bordo de un Ford Focus gris y entregó los $400.000 acordados en billetes de $20.000.

El engaño salió a la luz cuando el joven intentó realizar una compra con parte del dinero y, en un comercio de la zona, le advirtieron que los billetes eran falsos. Ante esta situación, se dirigió a la Comisaría 9ª para radicar la denuncia y aportar los datos del hombre con el que había concretado la transacción.

image

La UFI de Delitos Informáticos y Estafas inició las actuaciones correspondientes y no descarta que detrás del hecho exista una red dedicada a este tipo de maniobras en la zona. Por el momento no hay detenidos.

Desde la Justicia recomendaron a la comunidad extremar precauciones al realizar ventas particulares y verificar siempre las medidas de seguridad de los billetes para evitar caer en este tipo de estafas.

