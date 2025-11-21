Video: perdió el control de su auto y terminó en la cuneta de una reconocida calle sanjuanina

Un automovilista de 54 años tuvo que ser hospitalizado este viernes luego de protagonizar un accidente en una transitada zona de Capital . El hecho quedó registrado en un video que se difundió en las últimas horas y muestra cómo el vehículo terminó en la cuneta de una reconocida calle sanjuanina .

Según informaron fuentes del caso, el hombre -de apellido Campos- circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado. El auto terminó incrustado en la acequia ubicada sobre calle Salta, entre Coronel Díaz y Cortínez.

Tras el impacto, personal de salud llegó rápidamente al lugar y asistió al conductor, que presentaba distintos golpes producto del choque. Debido a su estado, se decidió su traslado en ambulancia al Hospital Rawson.

En el nosocomio, Campos ingresó para recibir una evaluación más completa. De acuerdo a los primeros informes médicos, permaneció en observación pero se encontraba fuera de peligro.

El video