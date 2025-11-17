Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Impresionante hallazgo en el dique Punta Negra. La usuaria sofiaromero1415 compartió en su cuenta de TikTok el momento exacto en que, en medio del sendero, se encontró con una araña de gran tamaño, escena que rápidamente se volvió viral.
Una joven que paseaba por la reserva grabó el momento. Las imágenes no tardaron en viralizarse, acumulando miles de reacciones y comentarios sorprendidos.
Según relató en la publicación, el hallazgo ocurrió la semana pasada mientras paseaba por la zona. Sorprendida por el imponente arácnido, la joven decidió grabarlo y subir el video, que en pocas horas superó los 4 mil “me gusta” y generó decenas de reacciones.
Entre los comentarios, algunos usuarios se mostraron fascinados por el ejemplar: “Es un hermoso arácnido”, escribió uno de ellos. Otros contaron experiencias propias en el lugar: “Trabajé en el dique, siempre las veías por todos lados y con sus hijos. Ahí te da cosa, pero son re inocentes, tienen miedo y no atacan, son únicas”.
También hubo quienes no pudieron evitar el impacto visual: “Qué pedazo de bicho, Dios… un miedo”, comentaron entre risas y sobresaltos.