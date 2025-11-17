Emotivo homenaje al Chango Huaqueño en la Fiesta de la Tradición: en video, así cantaron "Vallecito de Huaco"

Jáchal volvió a abrazar su propia historia. En el marco de la 64° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición , el departamento vivió uno de los momentos más sentidos del fin de semana: un homenaje profundo y entrañable al Chango Huaqueño , la voz que marcó generaciones y que sigue resonando en la memoria afectiva de todo un pueblo.

En el Anfiteatro Buenaventura Luna, músicos amigos, familiares, autoridades y un público conmovido se unieron para rendir tributo a Horacio “Chango Huaqueño” Villafañe, aquel folclorista jachallero que falleció el pasado 25 de agosto, y cuya figura se transformó en un símbolo vivo de la identidad cultural de la región.

Emotivo homenaje al Chango Huaqueño en la Fiesta de la Tradición: así cantaron "Vallecito de Huaco"



A través de canciones, evocaciones y relatos íntimos, se repasó la vida y el legado de un hombre que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Artistas locales que compartieron escenario con él interpretaron algunas de sus piezas más queridas, destacando su amor por la música, por la tierra y por la gente de Jáchal.

Entre esos momentos, uno resaltó particularmente: la interpretación de “Vallecito de Huaco”, la zamba que el Chango escribió para honrar a su pueblo natal y que hoy se transformó en un himno de despedida. “Hermoso y emocionante homenaje”, escribieron en redes sociales quienes estuvieron presentes y quienes revivieron el instante a través del video que comenzó a circular en las últimas horas. El público acompañó de pie, en silencio primero, con aplausos después, dejando que la música dijera lo que las palabras ya no podían.

Aquel tema, cargado de raíz y nostalgia, había sonado también el día de su velorio, cuando familiares, músicos y amigos se reunieron para despedirlo en la Sala Velatoria de la Municipalidad de Capital. Las voces se unieron alrededor del féretro para cantar la misma zamba, la última que él interpretó en público durante la Fiesta del Molino Viejo en Huaco. Esa coincidencia convirtió a “Vallecito de Huaco” en un puente entre la despedida íntima y el homenaje multitudinario.

La Municipalidad de Jáchal agradeció a quienes hicieron posible este tributo, subrayando que el Chango forma parte del patrimonio cultural jachallero, un nombre que seguirá presente en cada edición de la Fiesta de la Tradición.