lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jáchal

Emotivo homenaje al Chango Huaqueño en la Fiesta de la Tradición: en video, así cantaron "Vallecito de Huaco"

La 64° Fiesta Nacional de la Tradición dejó uno de sus momentos más conmovedores con un emotivo tributo al querido folclorista. En la nota, el emotivo momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
582695292_1148430860776999_7496671371866267129_n

Jáchal volvió a abrazar su propia historia. En el marco de la 64° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, el departamento vivió uno de los momentos más sentidos del fin de semana: un homenaje profundo y entrañable al Chango Huaqueño, la voz que marcó generaciones y que sigue resonando en la memoria afectiva de todo un pueblo.

Lee además
Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita
los sanjuaninos de la voz, cumbia, cuarteto, folclore y mas: los artistas locales en la fiesta nacional del sol 2025
¡Aquí están, estos son!

Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025

En el Anfiteatro Buenaventura Luna, músicos amigos, familiares, autoridades y un público conmovido se unieron para rendir tributo a Horacio “Chango Huaqueño” Villafañe, aquel folclorista jachallero que falleció el pasado 25 de agosto, y cuya figura se transformó en un símbolo vivo de la identidad cultural de la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990491422949323061&partner=&hide_thread=false
image
image
image

A través de canciones, evocaciones y relatos íntimos, se repasó la vida y el legado de un hombre que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Artistas locales que compartieron escenario con él interpretaron algunas de sus piezas más queridas, destacando su amor por la música, por la tierra y por la gente de Jáchal.

Entre esos momentos, uno resaltó particularmente: la interpretación de “Vallecito de Huaco”, la zamba que el Chango escribió para honrar a su pueblo natal y que hoy se transformó en un himno de despedida. “Hermoso y emocionante homenaje”, escribieron en redes sociales quienes estuvieron presentes y quienes revivieron el instante a través del video que comenzó a circular en las últimas horas. El público acompañó de pie, en silencio primero, con aplausos después, dejando que la música dijera lo que las palabras ya no podían.

Aquel tema, cargado de raíz y nostalgia, había sonado también el día de su velorio, cuando familiares, músicos y amigos se reunieron para despedirlo en la Sala Velatoria de la Municipalidad de Capital. Las voces se unieron alrededor del féretro para cantar la misma zamba, la última que él interpretó en público durante la Fiesta del Molino Viejo en Huaco. Esa coincidencia convirtió a “Vallecito de Huaco” en un puente entre la despedida íntima y el homenaje multitudinario.

La Municipalidad de Jáchal agradeció a quienes hicieron posible este tributo, subrayando que el Chango forma parte del patrimonio cultural jachallero, un nombre que seguirá presente en cada edición de la Fiesta de la Tradición.

Temas
Seguí leyendo

Un sanjuanino ganó un premio de más de $20 millones en el Quini 6

Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

La "planta mágica" sanjuanina que dicen que baja la presión y es cicatrizante

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

Llega el fin de semana XXL, mirá cómo trabajará el comercio en San Juan

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'

Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la planta magica sanjuanina que dicen que baja la presion y es cicatrizante
Curiosidades ancestrales

La "planta mágica" sanjuanina que dicen que baja la presión y es cicatrizante

Por Viviana Pastor

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?