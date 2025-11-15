sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En fotos

Jáchal volvió a brillar: una multitud celebró la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Tradición

El escenario Tito Capdevila se colmó de música, danza y orgullo jachallero en una velada marcada por los fuegos artificiales, artistas locales y el show central de Guitarreros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
583647178_1147025727584179_5002371605352819234_n
581933726_1147025710917514_7706511272408460588_n
583128740_1147122964241122_3532840280370243207_n (1)
582615762_1147123224241096_432879483845864309_n
581655905_1147123350907750_2385855293898822595_n
582296933_1147123260907759_6334323067852948403_n
582660587_1147123020907783_1731976692430028764_n
581644179_1147123190907766_3454418229023546352_n
582483133_1147123144241104_3806643341679285519_n
581578506_1147123320907753_7496031331836536878_n
583944253_1147123004241118_4459193498705536104_n
581928284_1147123384241080_1528770882597275799_n
583662917_1147123304241088_6985892943411905205_n
583128740_1147122964241122_3532840280370243207_n
583026564_1147025700917515_54994718355357548_n
582010862_1147025674250851_7459146914910272184_n
583936320_1147025984250820_7289460774171438297_n
584674381_1147025990917486_8533005515915727450_n
582657262_1147025947584157_3035181579794911418_n
581188635_1147026014250817_8781484182066269846_n
581968119_1147025940917491_8995249018017876937_n
583002754_1147025680917517_7653827148513351193_n
581054469_1147025730917512_3431383742852208940_n

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Tradición volvió a reunir a miles de personas en el corazón de Jáchal, donde el emblemático escenario Tito Capdevila vibró al ritmo de guitarras, zambas, chacareras y el orgullo profundo por las raíces sanjuaninas.

Lee además
hay nueva paisana nacional de la tradicion: quien es y lo mas atrapante de la noche jachallera
Fiesta en el Norte

Hay nueva Paisana Nacional de la Tradición: quién es y lo más atrapante de la noche jachallera
por que este 10 de noviembre se celebra el dia de la tradicion en argentina
Efeméride

Por qué este 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina

Como cada año, un estallido de fuegos artificiales marcó el inicio de la velada, que ya desde la previa anticipaba una jornada cargada de emoción. La apertura oficial estuvo a cargo de Mario Echegaray, cuya voz potente y llena de identidad logró conmover a todo el público presente.

583944253_1147123004241118_4459193498705536104_n

Sobre el escenario, los ballets folclóricos desplegaron coreografías llenas de fuerza y tradición, mientras que artistas locales y provinciales aportaron su talento para continuar honrando la cultura del norte sanjuanino.

583002754_1147025680917517_7653827148513351193_n

El momento más esperado llegó con el show de Guitarreros, quienes encendieron la noche y levantaron al público en una jornada donde la tradición se vive con pasión.

“Con un cielo que acompaña cada aplauso, cada zamba y chacarera, todavía queda mucha noche por delante”, destacó el comunicado oficial.

La fiesta continuará con una programación que promete seguir celebrando la identidad jachallera y el legado que convirtió a esta celebración en una de las más grandes del país.

Fotos: Municipalidad de Jáchal

Temas
Seguí leyendo

Además de Jáchal, otro departamento sanjuanino eligió a su Paisana de la Tradición y sumó Gaucho

Detuvieron a un hombre en Jáchal por dañar un auto y amenazar con un cuchillo

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Bomberos sanjuaninos rescataron a un pequeño gato que había quedado atascado en un caño

Atraparon en Jáchal a un joven que estaba prófugo de la Justicia Federal por varias causas

Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

Amplio operativo aéreo en San Juan para trasladar a una jachallera con graves problemas de salud

Cuando la humanidad es sinónimo de brutalidad: 5 casos de maltrato animal que impactaron a los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y anda por todas partes
Video

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito
De manual

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Te Puede Interesar

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan. video
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Por Jorge Balmaceda Bucci
General Belgrano, el prócer de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur video
Paso arrollador

General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella
Tiempo en Mar del Plata

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella