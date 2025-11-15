Jáchal volvió a brillar: una multitud celebró la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Tradición

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Tradición volvió a reunir a miles de personas en el corazón de Jáchal, donde el emblemático escenario Tito Capdevila vibró al ritmo de guitarras, zambas, chacareras y el orgullo profundo por las raíces sanjuaninas.

Como cada año, un estallido de fuegos artificiales marcó el inicio de la velada, que ya desde la previa anticipaba una jornada cargada de emoción. La apertura oficial estuvo a cargo de Mario Echegaray , cuya voz potente y llena de identidad logró conmover a todo el público presente.

Sobre el escenario, los ballets folclóricos desplegaron coreografías llenas de fuerza y tradición, mientras que artistas locales y provinciales aportaron su talento para continuar honrando la cultura del norte sanjuanino.

El momento más esperado llegó con el show de Guitarreros, quienes encendieron la noche y levantaron al público en una jornada donde la tradición se vive con pasión.

“Con un cielo que acompaña cada aplauso, cada zamba y chacarera, todavía queda mucha noche por delante”, destacó el comunicado oficial.

La fiesta continuará con una programación que promete seguir celebrando la identidad jachallera y el legado que convirtió a esta celebración en una de las más grandes del país.

Fotos: Municipalidad de Jáchal