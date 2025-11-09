domingo 9 de noviembre 2025

Fiesta en el Norte

Hay nueva Paisana Nacional de la Tradición: quién es y lo más atrapante de la noche jachallera

En una emotiva ceremonia cargada de historia, música y orgullo local, Jáchal eligió a su nueva representante en la Fiesta Nacional de la Tradición. Los Nombradores del Alba pusieron ritmo y emoción a una jornada inolvidable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este sábado, la Plaza Departamental de Jáchal se vistió de gala para vivir uno de los momentos más esperados de la 64° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición: la elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición. La joven Abril Estefanía Aciar fue elegida para custodiar y difundir los valores históricos y culturales del pueblo jachallero durante el período 2025/2026. Estará acompañada por Justina de los Ángeles Cortez, quien resultó electa como su primera representante.

El público colmó el espacio central del departamento para acompañar una ceremonia que reunió a vecinos, turistas, agrupaciones tradicionalistas y autoridades. Las candidatas, representantes de instituciones y organizaciones locales, realizaron su presentación luciendo la vestimenta criolla y mostrando con orgullo las tradiciones de sus comunidades.

image

Luego de la presentación general, interpretaron una zamba titulada “Pampa del Chañar”, ofreciendo un cuadro artístico que combinó gracia, destreza y emoción. El aplauso del público fue unánime, en una noche donde el folclore y el sentimiento jachallero se sintieron más vivos que nunca.

Los Nombradores del Alba hicieron vibrar la apertura

La apertura oficial de la 64° Fiesta Nacional de la Tradición tuvo un inicio de lujo con la presentación de Los Nombradores del Alba, quienes celebraron en Jáchal sus 15 años de trayectoria musical.

image

El grupo integrado por Facundo Toro, Nacho Prado, Lucas Cerasco y Diego Gatica ofreció un espectáculo de dos horas que recorrió grandes éxitos, nuevas interpretaciones y clásicos del cancionero popular.

image

Con un sonido inconfundible y una conexión inmediata con el público, los artistas hicieron vibrar la plaza con zambas, chacareras y serenatas que rindieron homenaje al espíritu de la fiesta. Entre aplausos, emoción y canto colectivo, los músicos agradecieron el cariño del pueblo jachallero y destacaron el privilegio de festejar un aniversario tan importante en uno de los escenarios más tradicionales del país.

