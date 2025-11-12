Bomberos sanjuaninos rescataron a un pequeño gato que había quedado atascado en un caño

Un emotivo rescate se vivió en Jáchal, donde un gato de sólo 45 días de edad se metió al tuvo de PVC de un baño y quedó atrapado. Bomberos Voluntarios del departamento trabajaron con paciencia y cuidado para sacarlo con vida.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El cachorro de sólo 45 días entró al caño de PVC de un baño y no podía sacar. Lo sacaron justo a tiempo.
Un emotivo rescate se vivió en Jáchal, donde un gato de sólo 45 días de edad se metió al tuvo de PVC de un baño y quedó atrapado. Bomberos Voluntarios del departamento trabajaron con paciencia y cuidado para sacarlo con vida.
Todo ocurrió en la tranquila y silenciosa siesta de este lunes, según indicó el medio Jáchal Transmite. Fue un llamado telefónico el que movilizó al personal de guardia de los Bomberos Voluntarios San José de Jáchal, quienes se acercaron rápidamente a la vivienda señalada.
En la casa ubicada en calle San Martín, en la localidad de Villa Mercedes, el pequeño gatito de tan solo 45 días se encontraba en una situación desesperante: había quedado atascado dentro del caño de conexión de baño, sin poder salir por sus propios medios.
Con precisión, paciencia y un gran amor por los animales, los bomberos trabajaron con cuidado hasta lograr liberar al pequeño felino, quien fue rescatado con vida, provocando un profundo suspiro de alivio y emoción entre los presentes.
El operativo estuvo a cargo del cabo Carlos Alaniz, a bordo del Móvil N°1, y se desarrolló con total éxito.