miércoles 12 de noviembre 2025

Emocionante

Bomberos sanjuaninos rescataron a un pequeño gato que había quedado atascado en un caño

El cachorro de sólo 45 días entró al caño de PVC de un baño y no podía sacar. Lo sacaron justo a tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Bomberos, felices después del rescate del gato en una vivienda de Jáchal. (Fotos: Jáchal Transmite)

Los Bomberos, felices después del rescate del gato en una vivienda de Jáchal. (Fotos: Jáchal Transmite)

Un emotivo rescate se vivió en Jáchal, donde un gato de sólo 45 días de edad se metió al tuvo de PVC de un baño y quedó atrapado. Bomberos Voluntarios del departamento trabajaron con paciencia y cuidado para sacarlo con vida.

Todo ocurrió en la tranquila y silenciosa siesta de este lunes, según indicó el medio Jáchal Transmite. Fue un llamado telefónico el que movilizó al personal de guardia de los Bomberos Voluntarios San José de Jáchal, quienes se acercaron rápidamente a la vivienda señalada.

image

En la casa ubicada en calle San Martín, en la localidad de Villa Mercedes, el pequeño gatito de tan solo 45 días se encontraba en una situación desesperante: había quedado atascado dentro del caño de conexión de baño, sin poder salir por sus propios medios.

image

Con precisión, paciencia y un gran amor por los animales, los bomberos trabajaron con cuidado hasta lograr liberar al pequeño felino, quien fue rescatado con vida, provocando un profundo suspiro de alivio y emoción entre los presentes.

image

El operativo estuvo a cargo del cabo Carlos Alaniz, a bordo del Móvil N°1, y se desarrolló con total éxito.

